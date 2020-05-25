Украинский боевик предложил план уничтожения жителей Донбасса

Москва, 25 мая. Лидер неонацистской группировки «Национальный корпус», боевик и экс-депутат Рады Андрей Билецкий предложил устроить блокаду Донбасса, чтобы «прекратить страдания людей».

Украинский боевик считает, что блокада Донбасса вынудит сдаться жителей региона. Билецкий уверен, что таким образом удастся остановить гражданскую войну.

«Мы можем устроить не клоунскую, а реальную адекватную блокаду. Перекрыть поступление электроэнергии, воды, всего, что поставляет на эту территорию Украина. Надо возвести стену и вынудить сдаться. Так мы быстрее прекратим страдания людей», — заявил экс-депутат Рады в эфире украинского телеканала.

Российский журналист Александр Коц обратил внимание на план Билецкого в авторской колонке для kp.ru. Коц с сарказмом предложил дать боевику Нобелевскую премию мира за план уничтожения людей.

«Очевидно, Билецкий таким образом хочет уморить до смерти как можно больше людей. А мертвые-то не страдают. Просто кандидат на Нобелевскую премию мира», — отметил журналист.

Коц отметил, что даже если план Билецкого попытаются реализовать, Россия не даст жителям Донбасса погибнуть из-за действий Киева. Доказательством тому является Крым, напомнил Коц. Журналист считает, что предложенные экс-депутатом Рады меры приведут к более тесному взаимодействию РФ с Луганской и Донецкой народными республиками, пишет «ПолитНавигатор».

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, тогда новые власти страны начали проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.