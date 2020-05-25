Соседи рассказали подробности о взрыве в многоэтажке в Казани

Казань, 25 мая. Жильцы пятиэтажки в Казани рассказали подробности взрыва газа. По словам очевидцев, хлопок был очень сильным.

Инцидент произошел утром 25 мая на Волгоградской улице, когда большинство жильцов еще спали. Из квартиры, где взорвался бытовой газ, вынесло дверь. Полотно заблокировало дверь соседней квартиры.

«Все подскочило, и дверь еще упала. Мы не могли выйти», — пояснил один из очевидцев, его слова передает телеканал «360».

По словам соседей, в квартире-эпицентре взрыва жила девушка. Она была спокойной и адекватной, не устраивала вечеринок с приятелями.

Другая соседка добавила, что пострадавшая после взрыва была в шоке. Она получила черепно-мозговую травму и ожоги, ее отправили в больницу на машине скорой.

Предположительно, утром девушка отодвигала газовую плиту, считают соседи. Точную причину происшествия установят пожарные и правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области в поселке Приамурский взорвался газовый баллон. Взрывная волна разрушила двухэтажный дом.

Еще один инцидент произошел в Москве рядом с НИИ имени Приорова, где разгерметизировался баллон с хлором. Из-за взрыва в реанимации выбило стекла, пострадавших нет.