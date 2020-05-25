Сирийцы отметили Ид аль-Фитр, помолились за благополучие страны и избавление от вируса

Впервые за 20 лет Башар Асад не принимает участие в праздничной молитве на празднике Ид аль-Фитр. Политолог Юрий Самонкин рассказал, с чем связано отсутствие президента на молитве. Подробности в материале ФАН.

Безопасность жителей Сирийской Арабской Республики сейчас находится на первом месте. Впервые за 20 лет Башар Асад не принимает участие в праздничной молитве на празднике Ид-аль-Фитр. Из-за пандемии COVID-19 сирийцы молятся дома. Президент страны старается максимально ограничить сирийцев в контакте друг с другом, для того, чтобы сохранить их здоровье.

Рамадан закончился

Впервые за 20 лет президент Сирии Башар Асад не присутствовал на праздничной молитве в честь окончания священного месяца рамадан и праздника Ид-аль-Фитр. Как сообщают сирийские СМИ, сирийский лидер поддержал меры, введенные для сдерживания эпидемии COVID-19 и остался в своей резиденции в дамаске.

Министр вакуфов САР Мухаммад Абдель-Саттар Ас-Сеид подтвердил, что сирийский народ отмечает Ид-аль-Фитр с надеждой на то, что в Сирии воцарятся мир и благополучие, сирийцы смогут жить в безопасности и стабильности, а страна и мир избавятся от пандемии коронавируса.

В своем выступлении на телевидении по случаю праздника министр отметил, что сирийцы не могут в полной мере ощутить атмосферу праздника, поскольку многие семьи потеряли своих родных, защищавших Родину от террористов и оккупантов. Ас-Сеид подчеркнул, что военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА) воюют на различных фронтах для восстановления мира и безопасности в стране. Министр направил наилучшие пожелания лично президенту Башару Асаду, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым бойцам.

Борьба Асада с COVID-19

Экспертное мнение в беседе с Федеральным агентством новостей выразил политолог Юрий Самонкин. Эксперт считает, что президент Сирии Башар Асад беспокоится о своих гражданах и соблюдает максимальные меры по предотвращению COVID-19.

«Вчера среди мусульман был большой праздник и впервые они отмечали этот праздник в строгой самоизоляции. Несмотря на то, что уровень заболеваемости достаточно низкий и ситуация находится официально под контролем президента и правительства, отмена массовых мероприятий дает дополнительные меры безопасности и предотвращения COVID-19. На территории Сирии нет массовых мероприятий и это является одним из элементов соблюдения рекомендаций ВОЗ. Несмотря на то, что в САР очень низкий показатель заболеваемости, президент Башар Асад очень уважает систему международного права и соблюдает рекомендации ВОЗ в полной мере», — заявил Юрий Самонкин.

Безопасность граждан Сирии

Напомним, что на данный момент в Сирии зафиксировано 106 случаев заражения COVID-19 и 41 случай подтвержденного излечения от вируса.

«Ситуация с коронавирусом находится под контролем в связи с тем, что там остается при власти легитимный президент, и Башар Асад уделяет особое внимание свое внутренней политике и безопасности граждан страны. Если бы Западу удалось добиться своих целей и свергнуть Башара Асада, то в Сирии было бы много проблем, и образовалась бы не только гуманитарная, но и эпидемиологическая катастрофа. Если сравнивать Асада с Трампом, то можно сказать, что Асад беспокоится о безопасности сирийцев больше, нежели американский лидер – о своих согражданах», — считает эксперт.

Высокий рейтинг

Юрий Самонкин сообщает, что на территории Сирии не должно быть никаких протестов и волнений из-за коронавируса и мер безопасности, которые предпринимает Башар Асад.