В Перу дистанционное обучение проходит на горе по радиоприемнику. ФАН-ТВ

В деревушке Кантати Урури в Перу школьники преодолевают 15 километров, чтобы получить знания. После начала пандемии весь мир перешел на дистанционное обучение, но не везде оказались к этому готовы. Из-за отсутствия интернета и мобильной связи в регионе Пуно детям необходимо подниматься на гору, чтобы поймать устойчивый сигнал.

«[Мы живем] на высоте почти пяти тысяч метров над уровнем моря. Складывается такое впечатление, что власти о нас забыли. Это нас беспокоит, поскольку у нас нет способов коммуникации с внешним миром для получения разных услуг. Даже радиосигнал едва доступен», — сокрушается местный житель Францисско Арукипа.

«Других способов учиться просто нет. Наши дети не могут учиться в деревне, потому что нет ни интернета, ни мобильной связи. Ничего нет», — беспокоится отец одного из школьников Рене Апаза.

На холме дети под присмотром родителей занимаются, слушая специальные обучающие радиоуроки. Путь в несколько часов приходится преодолевать с портативными радиоприемниками и учебниками в руках.

«Нам приходится идти по два или три часа, потому что дети не могут ходить быстро, как взрослые. Зачастую очень сложно определить точное время прибытия, а радиоуроки начинаются строго по расписанию. Приходится высчитывать, выходить из деревни в 07:30-08:00 и отправляться на холм», — делится Францисско Арукипа.

По данным Университета Джона Хопкинса на 24 мая, в Перу зафиксировано 119 959 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 3 456 человек скончались.