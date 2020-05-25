ЛНА рассказала о 13 сбитых турецких беспилотниках

Москва, 25 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) за последние трое суток сбила 13 турецких беспилотников, сообщил представитель армии генерал-майор Ахмад Мисмари, передает AMN.

По его словам, дроны были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). Мисмари отметил, что ЛНА серьезно сдвинулась в боевом направлении.

«Военно-воздушные силы начали восстанавливать полный суверенитет над несколькими ливийскими регионами», — подчеркнул генерал-майор.

Он добавил, что сообщения о выводе войск Ливийской национальной армии не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что Турция отправит в Ливию несколько тысяч сирийских боевиков для участия в боевых действиях против ЛНА. По данным прессы, в тренировочных лагерях в Турции проходят подготовку около 3,4 тысячи сирийских боевиков.

Турецкая сторона продолжает поставлять боевикам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии оружие и военную технику, несмотря на оружейное эмбарго ООН. В частности, впервые в североафриканской стране было замечено использование бронемашин Tulpar IFV турецкого производства. Преступники начали их использовать при боевых действиях против армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Ливийцы ранее рассказывали, что так называемое «правительство», засевшее в Триполи, испытало 120-мм миномет Aselsan Alkar турецкого производства в жилых районах.

Ливийская национальная армия уже представила доказательства военного вмешательства Анкары в дела Ливии.