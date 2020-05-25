Боевая эффективность Bayraktar сильно завышена: Telegram-каналы разоблачили турецкую пропаганду

Редакция Telegram-канала «Рыбарь», специализирующаяся на Ближнем Востоке и Африке, опубликовала серию аналитических материалов на тему противостояния турецких ударных беспилотников Bayraktar и российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов наземного базирования «Панцирь». Первые использует нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС), последние — состоят на вооружении Ливийской национальной армии (ЛНА). Нехитрые математические подсчеты указали, что турецкие БПЛА неэффективны против российских ЗРПК, поскольку подтвержденных потерь военной техники со стороны ПНС значительно больше, чем у сил фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара.

Согласно результатам исследования аналитической группы «Рыбаря», союзники «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа, которые в обход оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии до сих пор перебрасывают боевикам ПНС военную технику, потеряли не менее 276 миллионов долларов в связи с массовым уничтожением Bayraktar. А ущерб ЛНА составляет около 84 миллионов долларов.

«Зачастую видеоролики уничтожения ЗРПК, смахивающие на старательно отрисованные фейковые ролики (спасибо @vatfor), были предоставлены протурецким ресурсом Clash Report — тем самым, который был уличен на примере сирийского кейса в монтаже и подтасовке фактов», — заявили авторы канала.

Аналитический разбор технических данных, а также боевых способностей двух аппаратов оценили коллеги «Рыбаря» — Telegram-каналы «Ватфор» и «Крылья войны», освещающие вопросы политики, международной безопасности, военной авиации и боевых операций. Эксперты согласились, что материальный ущерб боевиков, использующих турецкие беспилотники, значительно больше, чем потери ЛНА.

«Если сравнивать стоимость убитого железа в вакууме — сторона с «Панцирями» побеждает сторону с беспилотниками. При этом пруфов по этому самому убитому железу намного меньше, чем заявок. Особенно в части уничтоженных ЗРПК», — считают авторы «Ватфор».

В ответ канал «Крылья войны» заявил, что боевые способности турецких БПЛА типа Bayraktar TB2 не выделяются среди аналогичных аппаратов других стран. Имидж «летающих убийц» данные аппараты получили благодаря подконтрольным Анкаре пропагандистским СМИ, которые активно их рекламируют:

«Если брать худший сценарий (один-два вылета — потеря единицы), то турецкий БПЛА даже при таком активном использовании не может похвастать чем-то особенным (хотя турецкая пропаганда постоянно пытается доказать обратное) в отличие от своих одноклассников в рамках ударных беспилотников MALE (с небольшими расхождениями по ТТХ), которые начали производиться гораздо раньше. Они также активно применяются в разных горячих точках и их потери гораздо ниже».

Военные обозреватели считают, что потери в Ливии заслуживают внимания. По их мнению, затраты на производство Bayraktar плохо коррелируют с озвучиваемыми турецкой национальной прессой данными о реальных боевых способностях БПЛА.