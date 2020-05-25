Баранец объяснил китайским журналистам, где РФ может размещать свои «Кинжалы»



Заявления ряда стран о том, что Россия не там располагает свое оружие, являются лишь провокационными и дилетантскими разговорами. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал статью китайского издания «Феникс» о размещении гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Сибири. Авторы публикации отметили, что странно размещать оружие «вблизи территории Китая». При этом журналисты предположили, почему Москва пошла на такой шаг.

Гиперзвуковое оружие в Сибири необходимо для контроля и обеспечения безопасности Арктики, Средней Азии и Дальнего Востока, утверждает издание. Авторы подчеркивают, что все эти регионы находятся в зоне досягаемости ракет. Россия, по их мнению, внимательно отслеживает эти направления.

Китайские аналитики считают, что российское вооружение в Сибири поможет контролировать ситуацию в Центральной Азии. По их словам, это направление нельзя выпускать из виду из-за возможного обострения ситуации после вывода американских войск из Афганистана.

Военный эксперт Виктор Баранец уверен, что если следовать китайской логике, то Россия нигде не должна размещать свои «Кинжалы», потому что «у нас куда ни кинь — везде соседи». Как он заметил, в таком случае всегда будет кто-то не удовлетворен — «зарыдают» Польша, Грузия, Казахстан, Япония и Южная Корея.

«Мы ведь никому не советуем, как расставлять в квартире мебель. Оружие, конечно, не мебель, но у Российской Федерации есть армия вместе с авиацией и кораблями. Она оснащается тем оружием, которое считают правильным верховный главнокомандующий, министр обороны и Генштаб, — сказал Баранец. — Если заниматься военно-политической провокацией, то можно говорить, что это оружие нацелено на Китай. Там очень много людей, которые таким образом оценивают перевооружение российской армии, потому что территория России охраняется таким оружием не выборочно, а там, где это необходимо».

При этом собеседник ФАН полагает, что России следует держать «Кинжалы» подальше от западных границ, потому что в случае реальной военной угрозы эти ракеты попадут под огонь в первую очередь.

«Сибирь — это все таки не Калининград, до нее так сразу не достанешь. Таким образом, можно говорить, что все идеи о том, что «Кинжалы» располагаются не там — это провокационные или дилетантские разговоры. Мы первыми поставили «Кинжалы» на вооружение в Южном военном округе, но почему-то ни одна из соседних стран не вякнула об этом. Все понимают, что оружие Россия ставит для своей безопасности там, где она считает это необходимым. Поэтому не нужно нас провоцировать и отравлять российско-китайские отношения», — пояснил Баранец.

Ранее американские аналитики оценили планы российских военных вооружить стратегические бомбардировщики Ту-160 гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 «Кинжал». Они пришли к выводу, что Ту-160 с ракетами «Кинжал» — это смертельная связка. По словам экспертов из США, бомбардировщики гарантированно прорвут линию ПВО любой страны. Кроме того, аналитики утверждают, что «Кинжал» будет уступать по точности крылатым ракетам, таким как Х-101, но это компенсируется огромной скоростью, которая серьезно затруднит перехват Х-47М2.

Командование американских ВМС задумалось о сокращении авианосного флота из-за их уязвимости перед ракетами «Циркон» и «Кинжал». Они способны уничтожить корабли противника любого размера прямым попаданием, а американские корабли не имеют никакой защиты от данного типа вооружений.