Корабли НАТО в Баренцевом море столкнулись с неразрешимой проблемой

Весьма недружественный поход в Баренцево море корабельной группы НАТО, в состав которой вошли три американских эсминца, британский фрегат и судно тылового обеспечения, в западных СМИ был обоснован необходимостью «утверждения свободы судоходства и демонстрации сплоченности между союзниками в Северном Ледовитом океане». Безусловно, более агрессивное обоснование придумать можно, но даже уже то, что было озвучено высокопоставленными чинами ВМС США, не оставляет сомнений, что американский флот вступает в фазу физического вмешательства в деятельность Северного морского пути, основная часть которого проходит по территории, являющейся исключительной экономической зоной Российской Федерации. Вне всякого сомнения Россия будет самостоятельно обеспечивать свободу судоходства в рамках международного права — нравится это кому-то или нет.

Некоторые злопыхатели успели поглумиться над ответными действиями Краснознаменного Северного флота, который навстречу американо-британской эскадре выставил «только один» ракетный крейсер «Маршал Устинов», однако на самом деле реакция России на эту ситуацию была несколько шире, чем было озвучено в СМИ.

Во-первых, в Баренцевом море была развернута операция по поиску и условному уничтожению подводной лодки противника, которая, оценочно, сопровождала американо-британскую корабельную группу. Для этого привлекались как авиационные, так и надводные поисково-ударные силы. В частности, противолодочная авиация Северного флота выполнила ряд полетов самолетами Ил-38, которые взаимодействовали с вышедшей из Полярного корабельной поисково-ударной группой, состоящей из трех малых противолодочных кораблей «Юнга», «Снежногорск» и «Брест». Надо ли говорить, что авиация имела реальные контакты с кораблями «вероятного противника»?

Во-вторых, район выполнения боевых упражнений корабельной поисково-ударной группы по установленному порядку был закрыт для судоходства и полетов авиации.

В-третьих, целью выхода в море ракетного крейсера «Маршал Устинов» было заявлено проведение учений. В официальном пресс-релизе Минобороны России было сказано, что «экипаж корабля выполнит ряд артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям в морских полигонах боевой подготовки флота в ходе проведения корабельных учений по противовоздушной обороне и ведению боя с кораблями условного противника».

В-четвертых, естественно, что район «артиллерийских стрельб ракетного крейсера» тоже был закрыт как для судоходства, так и для полетов авиации.

Все вышеперечисленное было выполнено строго в рамках международных обязательств, взятых на себя Россией. Однако, как говорится, есть небольшая деталь, о которой промолчали западные и прозападные СМИ и блогеры. Дело в том, что передвижения судов и кораблей в море осуществляется по специально выделенному пути, следуя которому, судно или корабль гарантированно не станет жертвой «навигационной аварии» — то есть не сядет на мель или не налетит на скалу. Эти «морские дороги» отделены специальной «зоной разделения» — как «двойная сплошная» на обычной дороге, что исключает столкновение судов или кораблей, идущих встречными курсами (при условии, если эти суда или корабли строго соблюдают свое позиционирование).

В своих (и не только) водах страна может временно закрыть отдельные районы для мореплавания — например, для проведения военных учений. Существует установленная процедура оповещения служб организации движения о закрытии районов, после чего нахождение в таком районе может представлять серьезную опасность. В истории мореплавания известно много случаев, когда нарушители подобных запретов вполне непреднамеренно получали в борт ракету или торпеду, имели на борту человеческие жертвы, будучи ошибочно принятыми за мишени. Здравые и адекватные люди, получив оповещение о том, что район закрыт, вполне ясно представляют себе последствия и терпеливо ждут, когда «морская дорога» будет вновь открыта.

Американских и британских моряков сложно упрекнуть в неадекватности, поэтому, когда перед ними в Баренцевом море был перекрыт один район для проведения «противолодочных учений», а за ними был перекрыт другой район для проведения «артиллерийских учений», то всем стало ясно, что разгуляться особо не получится.

По установленным каналам взаимодействия командование американо-британской корабельной группы неоднократно запрашивало «владельцев территории» о сроках снятия запрета на судоходство, а получив ответ, терпеливо ожидало «снятие блокады», вынужденно довольствуясь сравнительно небольшим участком моря.

Сам факт входа кораблей НАТО в Баренцево море существенно обострил обстановку в данном регионе, однако правильное использование положений международного судоходства, подкрепленное реальными действиями Краснознаменного Северного флота, не позволили нежданным гостям в полной мере реализовать задачи столь провокационного похода.

Однако нет никаких сомнений, что НАТО будет настойчиво продолжать активность в отношении Северного морского пути. Как дальше будут развиваться события — покажет время.