Названа предварительная дата начала массовой вакцинации от COVID-19 в России

Москва, 25 мая. Массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции в России может стартовать уже в начале осени, заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом ученый подчеркнул, что это будет достаточно длительный процесс, потому что одномоментно все население получить вакцину не сможет.

«Будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода, семь-девять месяцев», — заявил он в эфире передачи «Жить здорово» на Первом канале.

По словам вирусолога центра Гамалеи Виктора Зуева, в первую очередь вакцинация коснется врачей, которые работают с людьми, у которых был подтвержден коронавирус. В числе первых претендентов также люди старше 65 лет, а также тех, у кого есть сахарный диабет и другие сопутствующие хронические заболевания.

По мнению Зуева, в вакцинации нуждаются и те, кто по своим должностным обязанностям контактируют с большим количеством людей.

«Остальным делать нет необходимости», — заявил специалист в эфире НСН.

Впоследствии, по его словам, от коронавируса будут вакцинироваться как от гриппа

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России удалось избежать «страшных» сценариев эпидемии. Постепенно ежедневный порог выявляемости новых случаев COVID-19 снижается.

По последним данным, в России с начала эпидемии было выявлено 353 427 случаев заболевания коронавирусом, 118 798 пациентов выздоровело, 3 633 скончались.