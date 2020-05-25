В Совфеде объяснили домыслы Трампа об «антипатии» Путина к нему

Москва, 25 мая. Симпатии президента России Владимира Путина к лидерам различных государств известны лишь ему самому, и заявляя о своих домыслах, глава США Дональд Трамп лишь набивает себе цену, продолжая информационную войну против РФ. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Накануне Трамп заявил, что российский лидер не хочет его победы на ноябрьских выборах, передает «Царьград». Однако при этом он выразил уверенность, что Путин ему симпатизирует. Кроме того, эксцентричный американский лидер не упустил возможности акцентировать внимание на том, что лично он якобы является проблемой для России.

Сенатор напомнил, что российский лидер предпочитает не высказывать мнение о главах других государств. По его мнению, своими заявлениями Трамп лишь «набивает себе цену», продолжая вести развязанную Западом информационную войну против РФ.

«О симпатиях и антипатиях Владимира Путина знает только сам Владимир Владимирович. В отличие от многих президентов и руководителей государств он свою точку зрения не высказывает и неоднократно заявлял о том, что выборы в любом государстве — это внутреннее дело самого государства», — объяснил Цеков в комментарии для iReactor.

Политик согласился с мнением Путина, что на результатах президентских выборов в США отразятся, прежде всего, симпатии американских граждан.

«Понятное дело, что каждый гражданин США имеет симпатии, антипатии к тем или иным кандидатам в президенты. Крымчане, россияне в целом, имеют определенные симпатии и антипатии к кандидатам в президенты Штатов, но это дело самих граждан США, кого выбирать», — резюмировал сенатор.

Напомним, что президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Американским гражданам предстоит определить 46-го лидера в истории страны. В гонке за пост нового главы Белого дома участвует и Дональд Трамп. Его главным соперником эксперты считают бывшего вице-президента страны Джо Байдена.