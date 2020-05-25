Психологи МЧС рассказали, как грамотно выйти из режима самоизоляции

Регионы России начинают последовательно снимать режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса. Психологи предупреждают, что возвращение к привычному образу жизни после карантина может быть непростым. Федеральное агентство новостей публикует рекомендации специалистов Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России по выходу из изоляции.

«С психологической точки зрения правильно говорить и воспринимать этот период не как «возвращение» к чему-то старому, а как новый этап, с новыми возможностями и новыми трудностями, — считают в ЦЭПП МЧС. — Безусловно, некоторые адаптируются быстрее, другие медленнее, важно осознавать, что это процесс, который займет некоторое время. Переход от периода изоляции к размеренному ритму жизни будет постепенным, важно отнестись к нему осознанно и планомерно».

Время перехода может принести много ощущений: раздражение из-за медленного снятия ограничений, чувство беспомощности и дискомфорта, волнение из-за необходимости снова менять режим дня, сложности в восстановлении очных контактов с коллегами и знакомыми.

Психологи рекомендуют заранее планировать свои действия и опираться на последовательность отмены ограничений.

«Продумайте, чем вы могли бы заняться после полного снятия ограничительных мер», — советуют специалисты.

Темпы и возможности выхода из изоляции могут оказаться разными у вас и у ваших близких, поэтому совместные планы лучше обсудить, рекомендуют психологи. В то же время в ЦЭПП МЧС предлагают не строить слишком грандиозные планы, ведь мы уже наблюдали, как под влиянием внешних обстоятельства рушились планы на отпуск, путешествия, встречи с родными, рабочие поездки и бизнес-мероприятия.

«Будьте готовы корректировать план под влиянием меняющейся ситуации», — говорят психологи.

Ранее специалисты ЦЭПП МЧС России, которые провели более пяти тысяч телефонных консультаций на фоне сложной эпидемиологической обстановки в стране, рассказали, что многие россияне испытывают трудности в адаптации к самоизоляции и выходе из нее.