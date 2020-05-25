Немецкий режиссер преподал Западу урок по правильному общению с Россией

Москва, 25 мая. Немецкий режиссер Александр Клуге призвал относиться к России с уважением и на «Вы». С таким заявлением он выступил в интервью Berliner Zeitung.
Издание подчеркнуло, что новая книга режиссера «Контейнер Россия» является признание в любви к Российской Федерации, ее богатой необъятной культуре, достоинствам и жителям.
В беседе с немецким журналистом Клуге назвал Россию «отечеством особенностей». Он знает Россию по операм Мусоргского, Чайковского и Шостаковича и отметил, что ему интересно изучать страну, поскольку «очень много узнаем о Германии, когда смотрим на Россию».
Клуге также с сожалением отметил, что из России создают образ врага и не могут наладить отношения с Москвой, указал «Царьград». Деятель культуры констатировал, что Россия может быть разной, но относиться к ней нужно с уважением. Режиссер преподал Западу урок по правильному общению с Россией.
« Это приводит меня в ужас. Есть тенденция очернять восток. Это как рефлекс Павлова. Прусский король и позднее кайзер Вильгельм I, дед императора Вильгельма II, сказал, что к России всегда нужно обращаться на «Вы», — указал 88-летний режиссер. — Это страна либо очень опасная, либо благонравная. В любом случае нам нужно относиться к России с уважение».