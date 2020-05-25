Боевики ПНС выдали английские надписи на стенах за улику присутствия РФ в Ливии

Подконтрольные главарю так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу бандформирования распространили новый вброс о присутствии иностранных наемников в рядах Ливийской национальной армии (ЛНА).

Террористы утверждают, что в Триполи им удалось найти помещение, которое использовали снайперы армии фельдмаршала Халифы Хафтара. По их словам, на стенах обнаруженной комнаты нанесены надписи на английском языке, некоторые буквы — на кириллице. Это, по их мнению, говорит о том, что на стороне ЛНА сражаются иностранцы, в том числе и из ЧВК «Вагнера». На этом доказательства боевиков заканчиваются. Понятно, что наличие слов на других языках не может служить свидетельством, ведь их можно было заранее написать на стенах, а потом выдать за неопровержимую улику.

Следует отметить, что террористы ПНС регулярно создают фейки, пытаясь убедить мировую общественность в присутствии России в Ливии. Одним из последних примеров таких обвинений стала публикация видео, на котором якобы присутствует убитый россиянин. Однако при разборе видеоматериала выяснилось, что неизвестный был одет в чистую форму, а улик, свидетельствующих о его принадлежности к РФ, найдено не было. Боевики распространяют вбросы об иностранцах в рядах ЛНА для того, чтобы оправдать агрессивное вмешательство Анкары в кризис в Ливии, выражающееся в переброске туда сирийских наемников и турецких военных.