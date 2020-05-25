Депутат из Тюмени указал на проблемы здравоохранения в странах Запада

Тюмень, 25 мая. Депутат Тюменской областной Думы Владимир Ульянов отреагировал на критику западных стран в отношении ситуации с коронавирусом России. Он подчеркнул, что другим государствам нужно решать собственные проблемы.

Тюменская область вышла на первый этап снятия ограничений. Властям региона удалось избежать негативного сценария, уверен Ульянов. В Тюменской области показатель выздоровления составил 38%, а смертности - 0,67%.

В США, к примеру, смертность составляет 6%, а показатель выздоровления — только 18,3%. Такие же неутешительные результаты в Британии и Швеции.

«Когда западные СМИ нас критикуют, пусть лучше не себя посмотрят», — сказал Ульянов, его слова передает Infox.ru.

Депутат признал, что оптимизировать работу медучреждений приходилось в сложных условиях. Но российские регионы с этим справились, а в западных странах поняли, что их система здравоохранения к таким встряскам была совершенно не готова.

Напомним, что западные СМИ неоднократно заявляли, что в РФ занижают данные о коронавирусе. По мнению политолога Анатолия Вассермана, Вашингтон пытается уничтожить Россию «без единого выстрела», устроив информационную войну.

К тому же, многочисленными фейками о России американцы пытаются отвлечь своих граждан от ситуации в стране, где количество погибших достигло почти 100 тысяч человек.