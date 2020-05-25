Фадеев опубликовал видео поющего Иосифа Пригожина с длинными волосами

Москва, 25 мая. Продюсер Максим Фадеев обнародовал архивное видео с Иосифом Пригожиным. Оказалось, что в молодости муж певицы Валерии носил длинные волосы и был солистом музыкальной группы.

«Кто узнал этого артиста? Я в шоке!!!!» — написал Фадеев.

В комментариях Пригожин со смехом признался, что сам в шоке. Многие подписчики Фадеева без труда узнали знаменитого продюсера, хоть и без его уже «фирменной» лысины. Были и те, кто предположил, что это солист группы «Ногу свело» Максим Покровский. Кто-то сравнил Пригожина с персонажем мультика «Шрек» (зеленым чудовищем-огром. — Прим. ФАН).

Как отмечает teleprogramma.pro, Пригожин начал покорять советскую поп-эстраду в 1987 году, выпустил один альбом, а через год отправился в гастроли по СССР, отыграв 1,5 тыс. концертов. Эти вокальные эксперименты продолжались три года. После этого Пригожин начал организовывать разные шоу. Одним из них стал первый модный показ Валентина Юдашкина в Московском театре эстрады

Ранее Пригожин высказался о «чудовищном положении» артистов из-за пандемии, чем вызвал критику со стороны лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Он предложил скинуться продюсеру на еду и заявил, что лично готов передать пачку сосисок.

После этого продюсер попытался объяснить, что не говорил не конкретно о себе или своей жене, а об артистах театра и кино, циркачах, танцорах и музыкантах. Но Шнурова это объяснение еще больше развеселило. Он назвал Пригожина «делегатом артистов цирка».