Российские предприниматели призвали снизить налоги из-за COVID-19

Москва, 25 мая. Российский бизнес нуждается в снижении налогового бремени и удешевлении кредитов. Об этом заявил председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Представители ТПП выступили с рядом предложений правительству РФ по поддержке российской экономики.

«Один из элементов стратегии роста российской экономики — это доступность кредитных ресурсов. Сегодня ситуация далека от идеала, но тенденции положительные», — отметил Александр Каньшин.

Государство должно и дальше способствовать снижению стоимости кредитных ресурсов, добавил он, подчеркнув, что ситуация и в отношении граждан, и в отношении бизнеса характеризуется закредитованностью.

«Чем ниже будут ставки, чем больше будут сроки — тем лучше», — предположил бизнесмен.

По мнению председателя профильного комитета Торгово-промышленной палаты РФ, предпринимателям необходимо иметь достаточный кредитный маневр.

«Одним из важных аспектов развития нашего бизнеса должно быть всемерное способствование удешевлению кредитного ресурса», — отметил Каньшин.

Также российские предприниматели нуждаются в снижении налогового бремени, обратил внимание член ТПП РФ.

«Сейчас налоговая нагрузка велика, при этом последние 5-6 лет характеризовались сжатием потребительского спроса, — пояснил Каньшин. — Позитивной мерой было бы установление моратория на повышение налогов. Мораторий в течение полугода на налог на землю и имущество. Снижение НДС на два процента также было бы полезным решением».

Ранее Государственная дума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики во время эпидемии коронавируса. Этот закон разрешает малым и средним предприятиям пострадавших отраслей экономики до 1 октября текущего года расторгнуть договор аренды, не возмещая убытки.