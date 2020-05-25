Оголодавшие из-за пандемии крысы атаковали города США

Вашингтон, 25 мая. Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил об увеличении активности оголодавших из-за пандемии крыс в стране, говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Специалисты считают, что закрытие или ограничение работы ресторанов и других коммерческих заведений, отходы от которых являются основным источников пропитания крыс, поспособствовали активности грызунов, которые сейчас ищут новые источники пропитания.

«Крысы становятся агрессивными не по отношению к людям, а друг к другу», — приводит слова ратолога Бобби Корригана газета New York Times.

По его словам, в Нью-Йоке есть определенные колонии крыс, которые на протяжении нескольких сотен поколений зависели от отходов местных ресторанов, отметил «Мир 24». Заведения закрылись в связи с принятыми мерами по предотвращению распространения коронавируса, и теперь крысы страдают от голода.

С данной проблемой столкнулись многие города США — некоторые ведомства сообщили об «атаках» грызунов.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Наибольшее количество выявленных случаев коронавируса было зафиксировано в Соединенных Штатах.

Первые случаи COVID-19 были выявлены в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения установили возбудителя инфекции — SARS-CoV-2.