Какие российские СМИ могут претендовать на американский грант за фейки о пандемии​​​​​​​

На протяжении развития ситуации с пандемией оппозиционные СМИ массово публиковали фейковые статьи об эпидемиологической обстановке в России. Это походило на своего рода соревнование — на ежедневной основе издания вбрасывали материал, дискредитирующий действия государства. До недавнего времени вопрос о том, какие цели преследуют либеральные издания, оставался открытым. Однако сейчас ситуация прояснилась.

Госдеп США объявил грант за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения», собираясь финансировать подготовку «отчета о российских и советских кампаниях по дезинформации, связанных со здоровьем». Награду предлагается вручить организации, имеющей «опыт в противодействии российской дезинформации».

За грант могут побороться ряд российский оппозиционных СМИ, публикующих выгодную для Госдепа информацию.

След Ходорковского

В числе первых, кто распространяет ложную информацию, — СМИ олигарха Михаила Ходорковского «МБХ медиа», которое неоднократно попадало под прицел российского законодательства.

Например, из-за опубликованной в конце марта статьи о «критической» ситуации в Пскове на дачу показаний была вызвана журналист издания Людмила Савицкая.

В материале цитировался пост активиста Николая Кузьмина, на которого составлен протокол о распространении недостоверной информации: молодой человек утверждал, что в псковской инфекционной больнице, куда везут больных коронавирусом, якобы всего два аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По его словам, официальные данные о наличии в области 190 таких аппаратов его «не убеждают».

Савицкая была опрошена в конце апреля в полиции как свидетель по административному делу, возбужденному по статье «о злоупотреблении свободой массовой информации» (ст. 13.15 КоАП РФ), следственные действия продолжаются. Напомним, что по этой статье предусмотрено наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Старые песни о «Новой»

«Новая газета» Дмитрия Муратова тоже использует тяжелую ситуацию с коронавирусом для распространения фейков. Помимо того, что оппозиционное издание регулярно поддерживает слухи о преуменьшенном количестве смертей от COVID-19, журналисты публикуют и более провокационные материалы.

Так, оппозиционному изданию пришлось удалить публикацию о ситуации с коронавирусом в Чечне. Это произошло после требования прокуратуры к Роскомнадзору о блокировке материала с недостоверными данными. В статье издания «Смерть от коронавируса — меньшее зло» отмечалось, что в Чечне якобы «врачи на местах не готовы к оказанию помощи коронавирусным больным», а «оснащение этих больниц масками и защитными костюмами, не говоря уже об аппаратах ИВЛ и КТ, оставляет желать лучшего».

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в материале содержатся недостоверные данные, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Кроме того, они несут в себе угрозу общественной безопасности. Роскомнадзор потребовал в течение суток удалить статью, пригрозив блокировкой всего сайта. В итоге СМИ ограничило доступ к некоторым частям статьи, которые содержат в себе ложную информацию.

«Эхо» обмана

Не отстает от коллег и «Эхо Москвы», которое использует любую возможность дискредитировать действия властей. Помимо того, что издание регулярно использует бреши в законе для распространения ложной информации, которую выпускает западная пресса, журналисты СМИ сами являются авторами статей, содержащих в себе ложные сведенья.

Генпрокуратура обнаружила на сайте «Эхо Москвы в Оренбурге» фейк — в статье «УФСИН пытается скрыть вспышку неизвестного заболевания в Оренбургской ИК-8» приводились ложные данные о массовом заболевании осужденных в указанной колонии. Это подтвердилось в ходе проверки, проведенной УМВД. Как заявили в надзорном ведомстве, сайт является подразделением столичной редакции «Эхо Москвы», Роскомнадзор отправил соответствующие материалы для решения вопроса о привлечении «Эхо Москвы» к административной ответственности.

Главный редактор Алексей Венедиктов поспешил заверить, что «Эхо Москвы» не имеет отношение к региональному отделению, но все же отметил, что в статье не было информации о коронавирусе. Тем не менее распространение подобной информации в условиях эпидемии может нанести серьезный ущерб — помимо негативной реакции среди родственников заключенных, может последовать бунт в самой колонии, как это было уже в других странах. На фоне страха распространения эпидемии в тюрьмах арестанты устраивали восстания, повлекшие за собой человеческие жертвы.

Диверсионная деятельность «Радио Свободы»

Еще одним злостным нарушителем законов РФ является признанное иноагентом издание «Радио Свобода», публикующее недостоверные данные о ситуации с пандемией. Власти уже интересовались статьями либерального СМИ о нехватке спецоборудования в больницах.

Речь идет о материале подконтрольного издания «Север.Реалии» под названием «Людей принудительно отключают». Журналистка Татьяна Вольтская ссылалась на слова некоего врача-реаниматолога, рассказывающего об острой нехватке специализированного оборудования. Медработник предусмотрительно пожелал остаться неизвестным. Эта информация была опровергнута председателем городского комитета по здравоохранению Дмитрием Лисовцом, а публикация Вольтской вызвала интерес правоохранительных органов, которые пригласили журналистку на дачу показаний.

Кроме того, «Радио Свобода» распространило фейк в связи с ограничениями, введенными государствами в рамках пандемии коронавируса, касающихся авиаперелетов. Статья под названием «Оставшиеся в Израиле: мамы с детьми после операций не могут вернуться в Россию» описывала сложную ситуацию с якобы застрявшими в Израиле россиянах, которые были вынуждены искать обходные пути для возвращения на родину.

В материале сообщалось, что посольство не предприняло необходимых мер, а сотрудники обратившимся посоветовали «быть на связи и напоминать о себе».

Эта информация оказалась недостоверной — фейк «Радио Свобода» развеяло посольство РФ в Израиле. Официальные представители сообщили, что им было известно об около 70 соотечественниках, приехавших в Израиль в целях лечения в местных медучреждениях. Кроме того, в посольстве уточнили, что ситуация полностью находится под их контролем.

Битва за американский куш

Это далеко не полный список источников, распространяющих на территории России фейковые данные. Сюда можно отнести и сотрудников ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального, и главу «Альянса Врачей» Анастасию Васильеву и многих других оппозиционеров, чья деятельность направлена на дискредитацию властей любыми путями. Они старательно публикуют свои материалы, что количество смертей от коронавируса в России либо скрывают, либо занижают. И на данный момент прояснился вопрос с суммой денег, которую можно официально получить от США.

Напомним, что за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения» Госдеп собирается выделить 250 тысяч долларов. Для усилий по созданию образа внешнего врага это не так уж и много — особенно на фоне приближающихся президентских выборов в США. Кроме того, в битве за американский «куш» оппозиционные СМИ начнут еще активнее публиковать недостоверные материалы, что негативно может сказаться на политических настроениях в России.