Ковальчук ответила критикующим ее внешность хейтерам

Москва, 25 мая. Певица Юлия Ковальчук, которая в ноябре отметит 38-летие, призналась, что никогда не испытывала такого удовольствия от своего возраста, как сейчас. Так она ответила хейтерам, активно критикующим ее внешность.

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» рассказала, что получает множество комментариев с нелестными словами вроде: «девочка повзрослела», «уже не та», «совсем старенькая». Ковальчук, судя по ее посту в Instagram, такие нападки не задевают.

Артистка подчеркнула, что переживает сейчас чуть ли не лучшее время: за плечами приличный опыт и «копилочка женской мудрости», а это дает фору более молодым представительницам прекрасного пола. При этом Ковальчук, по ее словам, по-прежнему способна на авантюры и обладает свободой выбора.

Певица добавила, что любила свой «возраст до 30» за максимализм, безрассудство и полетность, но осознала, что именно после этого юбилея женщина по-настоящему становится женщиной.

«Да и взрослеть нужно уметь красиво! Так что я свои морщинки и складочки люблю, что и вам советую!» — заключила она.

Ковальчук недавно похвасталась, что ее супруг, музыкант Алексей Чумаков спустя годы отношений по-прежнему осыпает ее комплиментами. Даже в самоизоляции певица старается выглядеть хорошо, наряжается, например, для приготовления обеда, а получившиеся образы показывает подписчикам в Instagram.