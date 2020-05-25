Сенсационный ответ YouTube Роскомнадзору объяснил страх США перед ФАН

Принадлежащий американской компании Google Incorporated видеохостинг YouTube ответил на запрос Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) о причинах удаления аккаунта Федерального агентства новостей.

Как следует из объяснений интернет-платформы, это произошло не из-за нарушения правил пользования видеохостингом, а по цензурным соображениям — из-за включения ФАН в «список граждан особых категорий и запрещенных лиц» Минфина США еще полтора года назад.

Насколько представленные Google аргументы соответствуют действительности и что на самом деле стоит за актом информационной агрессии против российского СМИ, объясняем в нашем материале.

Наказание без преступления

В ночь на 17 апреля американская корпорация Google сперва заблокировала, а затем удалила аккаунт ФАН и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив тысячи репортажей и документальных фильмов. Никаких конкретных причин удаления никто не привел, кроме стандартной формулировки о «нарушениях правил Google».

Помимо этого, у некоторых корреспондентов и телеоператоров ФАН были без предупреждения уничтожены личные учетные записей в почтовом сервисе Gmail и на YouTube.

В связи с очевидно незаконными действиями американской компании в отношении российского СМИ депутат Государственной думы Сергей Вострецов направил в Генпрокуратуру РФ, Роскомнадзор и ФАС обращение с требованием проверить законность действий американской интернет-компании, безосновательно заблокировавшего аккаунт ФАН.

Роскомнадзор запросил у администрации YouTube причины ограничения доступа к каналу информагентства, поскольку обычно такие жесткие меры применяются лишь к злостным нарушителям.

В своем сенсационном ответе YouTube фактически признал, что какие-либо основания блокировать и тем более уничтожать аккаунт отсутствовали.

Молчать разрешается

Итак, единственное, чем YouTube смог аргументировать уничтожение аккаунта и связанного с ним канала ФАН-ТВ, — это внесение Федерального агентства новостей властями США в некий «черный список».

«В ответ от администрации видеохостинга YouTube поступило письмо, в котором ограничение доступа объясняется тем, что Министерство финансов США внесло «Федеральное агентство новостей» в SDN (Specially Designated Nationals List – список граждан особых категорий и запрещенных лиц), — говорится в письме Роскомнадзора, полученном редакцией ФАН. — В связи с этим указанный Вами вопрос представляется целесообразным рассматривать в плоскости реализации государственной политики в сфере международных отношений».

Тем самым принадлежащий Google видеохостинг официально подтвердил то, что и так было очевидно: никаких законных оснований удалять аккаунт ФАН не было, никаких правил редакция не нарушала, а акт цензуры против российского СМИ был осуществлен по приказу из Вашингтона.

Следует заметить, что в так называемый «список граждан особых категорий и запрещенных лиц», или «SDN», на который ссылается администрация американской интернет-платформы, Министерство финансов США внесло ФАН еще в декабре 2018 года, обвинив российское новостное агентство в… нарушении указов предыдущего президента США Барака Обамы под номерами 13694 и 13757.

О том, насколько сильно США боятся российских журналистов, говорит один показательный момент. В тот же день и тем же документом в список «SDN» были также включены, в частности, россияне Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых Великобритания обвинила в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в марте 2018 года — столь же, впрочем, бездоказательно. При этом ФАН даже удостоился от американского Минфина отдельной метки — «CYBER2».

Вполне вероятно, в YouTube с 2018 года с нетерпением ждали, когда же ФАН даст хоть какой-то формальный повод для наказания, но этого так и не произошло. В результате у кого-то в Вашингтоне просто не выдержали нервы — тогда-то и был отдан приказ об окончательном удалении аккаунтов информагентства с платформ Google.

Американские власти вообще предпочитают наносить удары из-за угла — но крайне не любят получать сдачи.

Информационная война против России

Задолго до включения во всякие «санкционные списки» американские власти и IT-гиганты объявили ФАН настоящую информационную войну.

Так, в конце октября 2017 года Google начал блокировать материалы ФАН и полностью удалил архив всех новостей. После обращения в надзорные органы нас вернули в выдачу Google News.

В апреле 2018 года аккаунты ФАН в Facebook и Instagram были уничтожены администрациями данных соцсетей, отказавшимися идти на контакт и объяснять суть претензий.

13 июня 2018 года YouTube заблокировал аккаунт ФАН на своей платформе. Причины блокировки не сообщались, а вместо этого владельцам аккаунта было цинично предложено ознакомиться с условиями использования Google, которые редакция не нарушала. Также были удалены аккаунты дочернего проекта ФАН — информационного агентства USA Really, которое подвергается цензуре в США.

В начале ноября 2018 года киберкомандование вооруженных сил Соединенных Штатов (US Cyber Command) атаковало серверы ФАН, выведя их из строя.

20 ноября 2018 года юристы международной юридической компании Whiteford, Taylor & Preston L.L.P. (WTP), нанятые ФАН для защиты своих интересов, подали иск к Facebook по месту юридической ответственности компании — в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния (город Сан-Франциско). Спустя 30 дней после подачи иска Министерство финансов США включило ФАН и сотрудников в уже упомянутый санкционный «список граждан особых категорий и запрещенных лиц».

В конце декабря того же года Google повторно заблокировал сайт ФАН в сервисе Google.News — и снова без объяснения причин.

В 2020 году кибератаки на ФАН продолжались с неослабевающей силой. Не далее чем в апреле сайт российского масс-медиа вновь подвергся DDoS-атаке, затруднившей его работу на несколько часов.

От произвола американских соцсетей страдают и другие международные и российские СМИ, продвигающие взвешенные взгляды на новостную политику. Так, в начале мая Facebook и YouTube заблокировали проект SouthFront, освещающий события на Ближнем Востоке. А буквально на днях, 20 мая, YouTube удалил каналы сразу трех русскоязычных СМИ: News Front, Anna News и «Крым-24».

Как рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик, канал существовал более пяти лет, имел свыше 450 000 подписчиков и около 500 миллионов просмотров. Ни одного предупреждения о нарушении правил сообщества YouTube у News Front не было. Также были уничтожены каналы иностранных редакций информагентства.

Правда — самый страшный враг США

Так в чем же заключается «угроза национальной безопасности, экономике и внешней политике США», которую, в соответствии с указом Обамы, представляет собой Федеральное агентство новостей?

Вашингтон панически боится информации о своих разрушительных действиях по всему миру, о чем ФАН регулярно рассказывает своим читателям. А «независимые» американские IT-корпорации как огня страшатся признаться в этом, предпочитая творить произвол и уничтожать многотысячные аккаунты.

На сайте агентства регулярно выходят материалы, посвященные военным преступлениям США и их союзников на Ближнем Востоке и в Африке, объективные новости об Украине и Новороссии.

Редакция ФАН борется с ложью в отношении России, распространяемой через подконтрольные зарубежным центрам СМИ. Также много публикаций посвящается подрывной деятельности российской оппозиции и попыткам организации «цветной революции» под непосредственным кураторством спецслужб США.

Корреспонденты ФАН ведут расследования и в отношении сомнительной деятельности самого Google и YouTube, которые, в частности, не только активно рекламировали наркотики и другие запрещенные товары перед широкой аудиторией, включая детей, но и давали советы по обходу блокировок. Совсем недавно, например, информагентство уличило сервисы в поддержке откровенно мошеннических схем по обману российских граждан.

Неудивительно, что власти США испытывают откровенную ненависть к честной журналистике и пытаются всеми силами заставить замолчать независимые СМИ. Поэтому через подконтрольные им корпорации типа Google Штаты осуществляют прямую и явную цензуру Рунета, наплевав на ее запрет в российском законодательстве.

Уйти из YouTube и других глобальных соцсетей, как советуют некоторые доброхоты, — значит оставить эту площадку русофобам и экстремистам. Надежда на то, что американские интернет-компании вдруг перестанут подчиняться вздорным распоряжениям властей США, давно испарилась.

Остается единственное решение: Google и другие антироссийски настроенные западные IT-корпорации должны быть законодательно лишены возможности наживаться в России — в том числе с рекламных денег отечественных юридических лиц.

Либо Google и YouTube подчинятся российским законам, либо эти площадки будут заблокированы на территории Российской Федерации.