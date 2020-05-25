Хайди Клум рассказала о дешевом средстве, сохраняющем ее молодость

Лондон, 25 мая. Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум призналась, что секрет ее молодости кроется в недорогом детском шампуне. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

В интервью изданию 46-летняя Клум рассказала, что поддерживать красоту ей помогает необычный ритуал: регулярное умывание детским шампунем за 1,5 фунта стерлингов (130 рублей).

«Я использую его, чтобы очистить лицо, поскольку средство нежное и при этом эффективное», — объяснила она пользу дешевого шампуня.

По словам звезды, в отличие от обычных шампуней, детский хорошо увлажняет кожу и не вредит глазам.

Бывшая супермодель также поделилась, что для поддержания красоты каждое утро выпивает свежий коктейль и специальные витаминные добавки для поддержания здоровья кожи, волос и ногтей изнутри.

Она отметила, что старается делать легкий макияж с минимальным использованием косметики, поэтому на все процедуры перед зеркалом у нее уходит не более 15 минут в день.

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В интервью изданию Mirror она рассказала, что еще с подросткового возраста регулярно использует увлажняющие лосьоны для тела сразу после душа, посещает инфракрасную сауну, делает крио-процедуры, питается органической пищей, пьет много воды и старается хорошо спать.

Кроме того, знаменитость выплескивает ледяную воду из миски себе в лицо 25 раз, чтобы улучшить цвет кожи.

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