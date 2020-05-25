Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны

Москва, 25 мая. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия не допустит приватизацию Луны, но при этом не собирается участвовать в лунной гонке.

По его словам, Луна интересует российских специалистов, прежде всего, с точки зрения ее происхождения и сохранения как спутника Земли.

«Но Луна не является конечной целью. Мы не собираемся участвовать в лунной гонке, которая напоминает предвыборные соревнования», — сказал он.

Как пишет KP.Ru, он объяснил, что приватизация Луны противозаконна. Он напомнил, что с 2021 года РФ начнет свою лунную программу и собирается отправить первый аппарат на Луну, который называется «Луна-25».

«Потом 2024–2025 год — это орбитальный аппарат «Луна-26» и тяжелый аппарат «Луна-27», который начнет бурение на Луне реголита и начнет проводить научные исследования», — рассказал глава ведомства.

Американский президент Дональд Трамп ранее подписал указ, закрепляющий право граждан США на добычу космических ресурсов. Глава Белого дома распорядился в течение шести месяцев обсудить соответствующие соглашения с другими государствами. В тексте документа утверждается, что космос «законодательно и физически является уникальным доменом человеческой деятельности, а США не считают его всеобщим достоянием».

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец назвал указ Трампа попыткой взбудоражить мировое сообщество и продолжить информационную войну. Он указал, что глава Белого дома игнорирует Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах. По мнению эксперта, американский президент попросту «плюет на мнение человечества».