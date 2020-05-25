Ученые развенчали главные мифы о семечках подсолнуха

Москва, 25 мая. Ученые доказали, что между частым употреблением семечек и аппендицитом нет никакой связи. Они также развенчали другие популярные мифы о семечках.

Специалисты проанализировали медицинские карты двух тысяч пациентов с аппендицитом и выяснили, что фрагменты скорлупы семечек были обнаружены в слепой кишке только у восьми человек.

Миф о вредных веществах в семечках тоже не подтвердился. В семенах подсолнечника находятся только полезные масла и микроэлементы.

Как пишет издание Planet Today, главный риск частого употребления семечек заключается в том, что они портят зубную эмаль. В образовавшихся микротрещинах может появиться кариес.

Диетологи напоминают, что в семечках содержатся жиры и нет холестерина. Клетчатка в составе семян помогает пищеварительной системе лучше функционировать.

В 100 г семечек содержится 660 килокалорий, именно поэтому семечки приводят к быстрому насыщению. Ученые также говорят, что семечки полезны для мужского здоровья.

Жареные семечки подсолнуха намного вкуснее, но лучше есть семечки без обжарки. В них сохраняются все питательные вещества.