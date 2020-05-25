В центре Гамалеи рассказали о первых результатах тестирования вакцины от COVID-19

Москва, 25 мая.Все разработчики, участвовавшие в создании отечественной вакцины от коронавируса, добровольно провакцинировались, рассказал глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Сейчас ученые получили первые результаты. Выяснилось, что у всех провакцинированных сотрудников были выявлены вирусонейтрализующие антитела к COVID-19. Гинцбург подчеркнул, что разработчики, которые тестировали на себе вакцину, понимали ее безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата: «То есть они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни, тем более, заболеть».

«У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих», — пояснил он в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Сам Гинцбург тоже сделал себе прививку. По словам ученого, иммунитет при вакцинации новым препаратом будет вырабатываться в течение двух дней при повторной встрече организма с коронавирусом.

После первой вакцинации у человека появляется гуморальный клеточный иммунитет, а после второй образуются так называемые «клетки памяти». Это является одним из основных свойств вакцины.

«Когда провакцинированный человек столкнется с коронавирусом — у него и гуморальный иммунитет, и клеточный иммунитет будет вырабатываться в течение двух дней», — уточнил он.

Массовая вакцинация россиян может начаться в начале осени. Планируется, что она займет от шести до девяти месяцев.