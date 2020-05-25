Певец Сюткин рассказал подробности о встрече с Зеленским за самогоном

Москва, 25 мая. Российский певец Валерий Сюткин признался, что ошибся с датой концерта группы «Браво» в Киеве, после которого музыкант угостил нынешнего президента Украины Владимира Зеленского подаренным самогоном.

Ранее исполнитель рассказал, что выступление в столице Украины состоялось в 1991 году. Тогда Зеленскому было 13 лет.

«Я там ошибся. Концерт, видимо, был не в 1991 году, а в 1993 или в 1994 году. Чуть-чуть попозже в Киеве мы были. Просто мне казалось, что это было в начале 90-х», — объяснил Сюткин.

Как пишет URA.RU, он продолжил, что не помнит события тех дней.

«Это не я рассказывал, это он мне рассказывал. Я сам не помню», — указал он.

Напомним, средства массовой информации писали, что Сюткин якобы выпил пять литров самогона с Зеленским, когда они познакомились в Киеве. Группа «Браво», в которой выступал Сюткин, была на гастролях в Киеве. Журналисты писали, что после концерта Сюткину подарили пятилитровую бутылку самогона. Музыкант разлил ее всем. Не отказался и Зеленский.

Ранее Сюткин рассказал, что артисты, лишившиеся привычной работы из-за пандемии, не только устраивают концерты онлайн, но и проводят в Сети корпоративы. Об онлайн-выступлениях известно давно, но о таком необычном «карантинном» заработке, как корпоративы на просторах Интернета, артисты практически ничего ранее не рассказывали.

Сюткин объяснил, что это весьма «повальное явление», а выглядит как видеозвонок вместо реальной встречи. Сам певец пока провел только один корпоратив.