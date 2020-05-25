Похорошевшая вдова Кобзона не исключила появления нового возлюбленного

Москва, 25 мая. Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли ответила поклонникам и СМИ, которые регулярно приписывают ей новые романы.

Заслуженный работник культуры РФ спустя почти два года после смерти мужа бережно хранит память о нем. В браке с Кобзоном она провела большую часть жизни, подарила ему сына и дочь. Вместе пара нянчила семерых внуков.

Уход Кобзона из жизни стал страшным ударом для его избранницы. Но поддержка семьи помогла женщине справиться с горем. В последнее время поклонники и пресса все чаще замечают, как похорошела 69-летняя вдова.

Сама женщина не исключает, что однажды может вступить в новые отношения.

«Если бы у меня появился возлюбленный, кто его знает, я бы, может, и не возражала. Но пока его нет», — призналась она.

С горем утраты Кобзон помогла справиться и благотворительность. Она продолжила дело мужа, который при жизни организовал фонд.

Напомним, что народный артист СССР скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Гражданскую панихиду, которая прошла в концертном зале имени Чайковского в Москве, посетили более шести тысяч человек. Кобзон похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом с матерью. Певец был погребен под звуки гимна Российской Федерации и залпы почетного караула.

Ранее вдова Кобзона развеяла миф о том, что исполнитель конфликтовал с Владимиром Высоцким. По ее словам, супруг в Сочи спас коллегу от ночевки на улице.