Рогозин призвал немедленно начать строительство новой орбитальной станции

Москва, 25 мая. Россия должна немедленно начать работу по созданию новой орбитальной космической станции. Об этом заявил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать немедленно работу по созданию новой орбитальной станции», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Рогозина, пока не ясно, будет ли она международной или национальной, посещаемой или обитаемой, но это решится в ближайшее время. Он подчеркнул, что, несмотря на существующие нюансы, техническая подготовка должна начаться уже сейчас.

Глава Роскосмоса предположил, что Международная космическая станция (МКС) просуществует еще примерно 7-10 лет, поскольку существует усталость конструкции и заданный ресурс модулей.

Ранее стало известно, что Роскосмос планирует создать новейший современный спутник для полетов за пределы магнитосферы Земли. Гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов объяснил, что он нужен «для предстоящих лунных миссий и полетов в дальний космос».

Кроме того, в госкорпорации подтвердили отправку отечественного модуля «Наука» на МКС в 2021 году, сообщает RT.