СК РФ направил в суд дело экс-чиновника Дагестана Шамиля Кадиева

Махачкала, 25 мая. Сотрудники главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ завершили расследование в отношении экс-главы «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» в Дагестане Шамиля Кадиева.

Фигуранта уголовного дела обвинили в даче взятки в особо крупном размере. Факты коррупции выявлены следователями и сотрудниками ФСБ РФ.

Обстоятельства преступления были раскрыты при расследовании уголовного дела в отношении бывшего врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова.

Следственные органы установили, что в 2013-2015 годах Кадиев передал два миллиона рублей и ценные подарки на 700 тысяч рублей главе республиканского ФАС Кубасаю Кубасаеву. В обмен на деньги Кубасаев неоднократно прикрывал незаконные схемы Кадиева.

Вину обвиняемый не признал. Материалы дела направили в Верховный суд РФ. Следователи продолжают вести уголовные дела по шести эпизодам преступлений, связанных с растратой бюджета Дагестана.

Как писали СМИ ранее, Кадиев несколько лет скрывался от правосудия на Украине. В 2019 году украинские правоохранители выдали Кадиева России.