Бероев озадачил поклонников фотографией Алферовой в татуировках

Москва, 25 мая. Актер Егор Бероев поздравил свою супругу Ксению Алферову с днем рождения, сделав ей необычный подарок — отфотошепленную фотографию артистки в татуировках.

На размещенном в социальной сети Instagram кадре, 46-летняя Алферова идет по пляжу в красном бикини. Голову звезды прикрывает голубая бандана.

Интернет-пользователи были в восторге от стройной фигуры звезды, но украшенное татуировками тело озадачило поклонников. Ряд фолловеров ужаснулись, увидев любимицу, некоторые, напротив, посчитали, что Алферова прекрасна даже в татуировках.

«Хорошая форма. И художества неплохие…» — написал vasy73krasnodar.

«У нее серьезно столько тату или фотошоп?» — поинтересовалась _dorzheeva_.

«С именинницей! Ксения прекрасна! Даже если бы и в тату», — добавила arzerta.

«С днем рождения. Прекрасная фигура и эти неожиданные наколки. Неожиданный ужас. Я надеюсь, что они временные», — добавила nataliapopova2905.

«С днем рождения! Но зачем так жену портить татушками…» — упрекнула __marisha__zh Бероева.