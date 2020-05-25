«Новой газете» безразлична судьба своих соотечественников​​​​​​​

Российское издание «Новая газета» в очередной раз показало свое истинное отношение к своей стране и к своим соотечественникам. Неуважение к погибшим, безразличие к судьбе похищенных граждан и хладнокровный цинизм в освещении этих тем сделали бы невозможным работу журналистов данного СМИ в любом другом государстве. Федеральное агентство новостей рассказывает, как на новости о погибших и захваченных соотечественниках реагировали зарубежные средства массовой информации и правительства.

Накануне «Новая газета» опубликовала материал «Русские хунгузы», в котором сообщила о якобы погибшем в Ливии мужчине славянской внешности, которого сторонники ПНС Ливии приписывают к ЧВК «Вагнера». В качестве доказательства приводится фотографии и видеозаписи, сделанные боевиками группировки RADA. Однако даже корреспондент издания Ирек Муртазин сомневается в их достоверности. В пользу постановки говорят, например, российские деньги, которые якобы были найдены у погибшего.

«В том числе и бумажная десятирублевая купюра, которые и в России-то не пользуются популярностью. Чего ради россиянин хранил в бумажнике эту купюру?» — пишет Муртазин.

Однако, даже несмотря на это, журналист продолжает придерживаться версии боевиков ПНС Ливии о том, что погибший на постановочных фото и видео якобы боец ЧВК «Вагнера». Стоит обратить внимание на то, как пишет «Новая газета» об убитом, которого считает россиянином, воевавшим против террористов на стороне Ливийской национальной армией, и сравнить с тоном публикаций, которые выходят о погибших бойцах ЧВК на Западе.

Павшие бойцы ЧВК — герои для американцев

Гибель четверых сотрудников печально известной американской ЧВК Blackwater во время вторжения США в Ирак стала причиной первой битвы при Фаллудже. Президент США Джордж Буш — младший объявил, что Америка «не позволит себя запугать и закончит свое дело».

Его поддержали военнослужащие.

«Мы закончим дело, — жестко заявил бригадный генерал Марк Киммит. — Мы вернемся в Фаллуджу. Мы будем охотиться на этих преступников. Мы не станем спешить. Это будет точный удар, и это будет сокрушительный удар».

Жестокость, с которой иракские боевики убили сотрудников ЧВК Blackwater, вызвала широкий общественный резонанс в американских СМИ: отбросив политкорректность, ведущие издания, такие как New York Post, называли убийц «мясниками» и «варварами Фаллуджи», описывая подробности страшной расправы над четырьмя гражданами США.

Погибших бойцов Blackwater в прессе называли героями, отдавшими жизнь за Америку.

«Я хочу, чтобы все знали, что он погиб героем, и то, что он делал — было героизмом и отвагой, — приводит Orlando Sentinel слова вдовы погибшего сотрудника Blackwater Скотта Гельвенстона. — Он был прекрасным отцом и прекрасным человеком. Многим будет его не хватать».

Всего несколько дней спустя американская армия начала осаду Фаллуджи — операция «Недремлющая решимость» стала одним из самых ожесточенных и затяжных сражений в иракской кампании. Вашингтон показал, что убийство граждан США никому не сходит с рук.

Россияне в плену у террористов

«Новая газета» не в состоянии доказать причастность погибшего к ЧВК «Вагнер» и цинично напоминает, что достоверно известны имена двух других россиян, которые уже больше года находятся в плену в Ливии.

17 мая 2019 года сотрудники российского Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан, находившиеся в Триполи, были похищены террористами, связанными с ПНС Ливии. Российским гражданам так и не было предъявлено никаких обвинений — даже их адвокату-ливийцу, которого нанял ФЗНЦ, отказались объяснить, за что их удерживают.

«Новая газета» признает, что двое российских граждан находятся в плену, но вместо того, чтобы привлечь к этому внимание общественности и призвать к действиям по освобождению своих сограждан, которых захватили террористы, они позволяют себе иронизировать над «призывами о проведении военной операции для освобождения Максима Шугалея и Самера Суэйфана».

Двое россиян находятся в плену у боевиков в стране, охваченной кровопролитной гражданской войной. Однако это не волнует автора «Новой газеты» — ни к мертвым, ни к попавшим в плен соотечественникам у него нет уважения. Вместо этого он напоминает, что главу ПНС Файез Сарраджа принимали в Москве. Автор Ирек Муртазин также удивляется требованиям Фонда защиты национальных ценностей возбудить уголовное дело против руководителей ПНС Ливии, непосредственно причастных к похищению россиян.

Судьба соотечественников, которые с официальным приглашением от правительства Файеза Сарраджа прибыли в Ливию и оказались в застенках у террористов, издание не волнует. Федеральное агентство новостей решило напомнить «Новой газете», что происходило, когда в похожих ситуациях оказывались граждане других стран.

Операция «Изотоп»

Чтобы спасти 100 человек, захваченных боевиками «Черного сентября» в 1972 году вместе с самолетом после вылета из Вены, израильский спецназ провел первую в истории успешную операцию по освобождению заложников на борту воздушного судна. Операция, получившая название «Изотоп», была подготовлена за сутки.

Штурм самолета в аэропорту «Лод» и уничтожение террористов заняли у спецназа «Сайерет Маткаль» всего 90 секунд. Главарь террористов Абу Санайна заперся в туалете, где и был застрелен прямо через дверь.

Израильский спецназ в Уганде

В 1976 году израильским бойцам пришлось действовать на чужой территории. Более сотни пассажиров самолета Air France оказались в Уганде в плену у палестинских боевиков. Дипломатическое решение оказалось исключено — президент Иди Амин открыто поддержал угонщиков самолета.

Операция «Шаровая молния» была подготовлена за 48 часов. Штурмовой отряд, скрытно доставленный на территорию африканской страны, сумел не только вывести заложников из аэропорта «Энтеббе», но и отбиться от превосходящих сил противника, уничтожив при этом 11 истребителей ВВС Уганды, чтобы исключить возможность атаки на самолеты, эвакуирующие заложников.

Правительство Уганды требовало от ООН официально осудить действия Израиля. Израильский посланник ответил:

«Мы гордимся тем, что сделали, так как мы продемонстрировали миру, что достоинство человека, человеческая жизнь и свобода являются высшими ценностями».

«Огненная магия»

Через год немецкий спецназ GSG 9 повторил подвиг израильских коллег, освободив заложников, которых на самолете Lufthansa увезли в Могадишо. Под давлением руководства ФРГ власти Сомали дали «зеленый свет» операции, поэтому группе спецназа удалось без проблем добраться до цели.

В ходе штурма террористы оказали отчаянное сопротивление, однако немецким бойцам удалось спасти всех заложников и не потерять никого из своих.

«Канадская хитрость» в Тегеране

Соотечественников необходимо спасать в любом случае, и даже неудачная операция показывает решительный настрой руководства страны и готовность бороться за своих людей. Для спасения 53 американских дипломатов, захваченных радикалами при нападении на посольство США в Тегеране, в апреле 1980 года Соединенные Штаты провели масштабную операцию «Орлиный коготь» с участием армейского спецназа «Дельта». Из-за многочисленных просчетов операция потерпела полный провал, но США не остановились и готовы были задействовать огромные силы — до батальона военнослужащих для второй попытки.

При этом шести американским дипломатам удалось спастись: канадский посол и агент ЦРУ подготовили и осуществили операцию «Канадская хитрость». Их действия оказались куда успешнее, чем операция военного спецназа. Под видом голливудской съемочной группы (чтобы «легенда» была убедительной, в ЦРУ даже написали сценарий фильма и организовали поддельный телефон «киностудии») дипломатам удалось улететь из Тегерана гражданским рейсом с поддельными паспортами.

Суровый урок от КГБ

Не только западным странам приходилось иметь дело с похищениями своих граждан. События 1985 года в Бейруте, когда были похищены четверо сотрудников посольства СССР, показали террористам всего мира, с кем не стоит ссориться.

Боевики, связанные с ливанским движением «Хезболла», прикончили одного из советских дипломатов, раненного при похищении. Руководитель ближневосточной резидентуры КГБ Юрий Перфильев очень быстро вышел на организаторов. Советские резиденты запустили слух, что одного из похитителей нашли перед его домом мертвым и с отрезанными гениталиями. А Перфильев продемонстрировал лидеру «Хезболлы» шейху Фадлалле список с адресами его родственников, пригрозив, что и их могут найти в «разобранном» виде. Российских дипломатов немедленно отпустили. Операция была проведена успешно, несмотря на то, что Бейрут в это время существовал фактически в состоянии гражданской войны.

Судьба пирата

В XXI веке необходимость в решительных действиях для защиты своих граждан не исчезла. Американские «морские котики» мгновенно среагировали на похищение сомалийскими пиратами грузового корабля Maersk Alabama. В ходе образцовой операции спецназ мгновенно уничтожил пиратов и освободил заложников.

При необходимости на спасение заложников бросали даже боевые суда — в 2011 году американский эскадренный миноносец был брошен на спасение четверых яхтсменов, граждан США, у берегов Сомали. После преследования пираты были уничтожены, однако заложники к тому времени оказались мертвы.

В пиратском логове

Соединенные Штаты, верные принципу «своих не бросаем», неоднократно показывали, что готовы выручить своих граждан из любой ситуации. Когда в 2012 году сомалийские банды захватили заложников — датчанина и американку, которые работали в Галькайо — на их освобождение были направлены несколько групп спецназа. Все похитители были уничтожены отрядом «морских котиков», а заложники благополучно вернулись домой.

Жертвы «Аль-Каиды»

Аналогичная операция была проведена в Йемене, когда несколько заложников были захвачены террористами запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1 в 2012 году. Террористы укрылись в пустыне и готовы были убить похищенных при первом признаке опасности.

Соединенные Штаты проявили настойчивость: когда в первой группе заложников, освобожденных в ходе рейда в пустыне Хадрамаут, не оказалось американца, спецназ, невзирая на угрозы террористов, предпринял вторую попытку. Все террористы были уничтожены, однако заложники получили смертельные ранения

Спасти всех, несмотря на потери

Не менее решительно в критической ситуации действовали французские власти. Когда в 2019 году двое туристов были захвачены в джунглях Бенина террористами запрещенного в РФ «Исламского государства»1, операция была организована в течение недели.

Чтобы не допустить передачи заложников, вывезенных на территорию Буркина-Фасо, другой группировке боевиков и не потерять их след, французский спецназ штурмом взял лагерь террористов в Сахеле. Двое бойцов погибли, однако удалось освободить не только захваченных французов, но и заложников из США и Южной Кореи, которые были захвачены той же группировкой месяцем ранее. Все террористы были уничтожены.

Дело Наамы Иссахар

Не обязательно оказаться в плену у террористов, чтобы твоя страна вступилась за тебя и не оставила без помощи на чужой земле. В деле Наамы Иссахар Израиль в очередной раз доказал, что не бросает своих граждан, в какой бы ситуации они не оказались.

27-летняя гражданка Израиля и США была задержана в московском аэропорту «Шереметьево» за провоз купленных в Индии наркотиков. Она не была заложником — Иссахар были предъявлены официальные обвинения, и в октябре 2019 года она была приговорена к 7,5 года тюрьмы.

Однако делом Наамы Иссахар занялся лично глава еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он обратился к президенту России Владимиру Путину с извинениями и просьбой о помиловании своей подданной. В Соединенных Штатах и Израиле прошли митинги в поддержку Иссахар, была развернута кампания в прессе.

В итоге в январе 2020 года, после того как Наама Иссахар сама обратилась к президенту РФ с просьбой о помиловании (чего требует российское законодательство), она была освобождена. Ее адвокат отметил, что Иссахар стала первым осужденным в России иностранцем, который получил помилование от президента. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху показал, что Израиль придерживается принципа «своих не бросаем»

Пример для «Новой газеты»

Однако «Новая газета» в очередной раз продемонстрировала, что ее интересы резко расходятся с интересами России и россиян — и даже тот факт, что российские граждане находятся в плену у террористов, не вызывает у ее авторов возмущения. Вместо того, чтобы требовать их освобождения из чудовищной тюрьмы в Триполи, издание пытается найти какой-нибудь мотив, который бы оправдал их похищение. К погибшим согражданам (по версии «Новой газеты» — погибшие в бою с террористами) российское издание относится еще хуже.

Ситуация, в которой СМИ и государство выступают в поддержку граждан своей страны, — абсолютна нормальна для мирового сообщества. Материал «Новой газеты» — пример того, как делать не надо. Правильно — это когда к людям, которые защищают интересы своей Родины, относятся как к героям, а когда похищают граждан страны — их защищают и освобождают любой ценой.

1 Организация запрещена на территории РФ.