«Неловкий момент» раздевающейся Загитовой собрал 22 миллиона просмотров в TikTok

Москва, 25 мая. Видео с раздевающейся фигуристкой Алиной Загитовой, у которой заклинило молнию на куртке, собрало более 22 миллионов просмотров в TikTok. Ролик с «неловком моментом» появился в фан-аккаунте олимпийской чемпионки teamzagitovaa.

На записи можно видеть момент из показательного номера Загитовой. Девушка предстала в образе Лары Крофт. По ходу выступления ей нужно было эффектно снять косуху, но на куртке заклинило молнию, и Алина не смогла сделать это с первого раза.

«Когда что-то пошло не так», — говорится в описании к ролику.

Запись посмотрели 22,1 млн пользователей. Юзеры поставили 442 тысячи лайков и написали более 700 комментариев.

«Ох уж эти неловкие моменты», «Надо было как Халк разорвать», — посмеялись подписчики.

Напомним, 18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой и серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане. Кроме того, она завоевало золотую медаль мирового первенства по фигурному катанию, золото чемпионата Европа и финала Гран-при.

В декабре минувшего года она заявила, что приостанавливает карьеру, но вошла в состав сборной России на новый сезон. Накануне девушку признали олимпийской иконой стиля. Голосование провел Международный олимпийский комитет.

Отметим, что сейчас Алина готовится к Единому госэкзамену. По словам девушки, это дается ей очень непросто.

«Действительно сложно постоянно держать себя в напряжении, потому что это очень волнительное событие», — призналась спортсменка.

ЕГЭ в этом году стартует 29 июня и будет проходить на территории всей России. При этом экзамены смогут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Остальным школьникам выдадут аттестаты. У девятиклассников ОГЭ были отменены.