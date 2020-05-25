Карантинная закупка. Автово. Кировский район Санкт-Петербурга. ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки магазинов, чтобы узнать, где спекулируют на эпидемии.

Более чем за 50 выпусков нашей программы мы уже успели побывать во всех районах Петербурга и Москвы и теперь сосредоточили наше внимание на муниципальных округах. За сталинским ампиром мы отправились в Автово — некогда рабочую окраину Санкт-Петербурга. Основная масса жителей здесь работала на Путиловском заводе, который теперь называется Кировским. Как и во времена Советского Союза он является крупнейшим машиностроительным предприятием России.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: