Иммунолог объяснил, могут ли выработанные при простуде антитела помочь в борьбе с COVID-19

Москва, 25 мая. Иммунолог, эксперт по международному здравоохранению и лекарственным препаратам Николай Крючков объяснил, создают ли сезонные простуды защиту от нового коронавируса.

Ранее ученые из США, Германии, Израиля обнаружили, что у людей, никогда не болевших COVID-19, есть иммунные клетки против некоторых фрагментов нового коронавируса. В одном из исследований изучали образцы донорской крови, взятые с 2015 по 2018 годы. Выяснилось, что у 50% людей, не заражавшихся новым китайским коронавирусом, есть иммунные клетки CD4+ лимфоциты, реагирующие на разные антигены COVID-19.

«Если организм ранее уже «встречался» с коронавирусами, скажем, человек переносил сезонные простуды, то у него может быть достаточно иммунных клеток и антител, реагирующих и на определенные фрагменты нового вируса SARS-COV-2», — объяснил специалист.

По его словам, в речь идет о тех антителах, схожих у разных родственных вирусов. При этом к наиболее изменчивым областям — к примеру, RBD-участку, который у нового вируса не похож на предыдущие — не будет ни антител, ни чувствительных лимфоцитов.

Как пишет KP.Ru, это открытие поможет в изучении вируса. Экспертам предстоит доказать, что эти компоненты иммунитета способны эффективно нейтрализовать вирус.