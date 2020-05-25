Сирия, 25 мая. На востоке провинции Дейр-эз-Зор были убиты восемь человек. На севере Алеппо взорвался заминированный автомобиль «Сирийской национальной армии». В Даръа боевики похитили мирного жителя. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов в Латакии, открыв ответный огонь.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла мирное поселение на северо-востоке Латакии.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в убийстве члена местного племени и расстреле еще восьми гражданских лиц в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

На севере Сирии все еще отмечаются нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных бандгрупп. Как передает РИА Новости, со ссылкой на брифинг руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирала Олега Журавлева, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли огонь по населенному пункту на северо-востоке провинции. Ночью был зафиксирован факт обстрела с позиций группировки по поселению Машария. Информация о пострадавших среди местных жителей или нанесенном материальном ущербе будет уточнятся. Сирийские военнослужащие открыли ответный огонь по опорным пунктам террористов.

Провинция Алеппо

На севере Алеппо на подконтрольной протурецким формированиям территориях вновь прогремел взрыв. Согласно информации портала Step News, инцидент произошел в городе Африн, где на дороге детонировала самодельная бомба, установленная в автомобиль боевиков «Сирийской национальной армии». Информации о раненных и убитых в результате взрыв еще не поступало, по предварительной версии СВУ в автомобиль могли установить члены другой протурецкой группировки на фоне ухудшения отношения между различными фракциями СНА, которое уже привело к значительным потерям. Так силы безопасности СНА спровоцировали конфликт с боевиками «Ахрара аш-Шаркыя» в городе Аль-Баб, который продолжается до сих пор, и в котором пострадало уже свыше двух десятков человек, включая гражданских лиц. Столкновения отмечаются также между боевиками «Дивизии аль-Хамза» и «20-ой дивизией».

Провинция Дейр-эз-Зор

В Дейр-эз-Зоре произошло массовое убийство. Согласно данным Telegram-канала Directorate 4, несколько вооруженных людей совершили нападение на дом семьи из племени Альбу Фариу в населенном пункте Масах, убив восемь человек. До расправы местные жители поселка видели автомобиль террористов «Исламского государства». Предположительно, террористы покидали место убийства представителя племени Афиф — Самира Халифа. В убийстве Халифа некоторое время подозревали членов племени Альбу Фариу, однако ряд сирийских СМИ предполагает что покушение на него, также как и убийство восьми человек из племени является провокацией террористов, которые пытаются разжечь межплеменную войну для дестабилизации обстановки в регионе. Ранее убитый неоднократно получал угрозы от «спящих ячеек» ИГ из-за тесного сотрудничества с боевиками «Демократических сил Сирии», он оказывал всестороннюю поддержку курдских бандгрупп в период, когда они проводили серию рейдов по поимке террористов ИГ.

Провинция Даръа

На востоке провинции продолжились вылазки «спящих ячеек» боевиков. Согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в ходе вылазки в поселка Кафр-Даль группа вооруженных лиц похитила мирного жителя из его дома и вывезла в неизвестном направлении. Отметим, что в провинции растет количество нападений как на мирных жителей, так и на представителей официальной власти и сирийской армии. В прошлом месяце на востоке провинции были похищены сотрудники разведки ВВС Сирии, также было совершено нападение на военнослужащих у поселка Тафас, при котором пострадало 9 человек, что побудило правительственные войска направить в провинцию подкрепления и провести операцию по зачистке региона от подпольно действующих бангрупп. По данным источника, всего с июля 2019 года число нападений со стороны бандгрупп достигло 417 случаев, при которых пострадало свыше трехсот человек. Предпологается, что за серией нападений стоят бывшие члены «Южного фронта», которым оказывают поддержку силы международной коалиции.

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