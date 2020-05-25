Москва, 25 мая. Сатирик Евгений Петросян перестал стесняться своей молодой жены Татьяны Брухуновой и впервые опубликовал в социальной сети Instagram совместную фотографию.

На снимке супруги в одинаковых плащах и кедах сидят на лавке. При этом пара сидит друг от друга на достаточном расстоянии.

«Семейный взгляд», — подписал семейный снимок 74-летний Петросян.

В прошлом году Евгений Петросян тайно женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, которая моложе своего избранника на более чем 40 лет. Супруги в марте успели слетать в ОАЭ. После этой поездки появились слухи, что Петросян и Брухунова якобы успели завести ребенка. Ни юморист, ни его молодая жена не отреагировали на эти слухи.

Более 30 лет Петросян был женат на юмористке Елене Степаненко. Бывшие супруги до сих делят совместно нажитое имущество, которое, по оценкам экспертов, составляет миллиард рублей.

Недавно Елена Степаненко в беседе с танцором Николаем Цискаридзе в программе «Еще не вечер» обсудила страсть мужчин к меркантильным женщинам. Она заявила, что после 74-х лет представителей сильного пола тянет к «марамойкам».