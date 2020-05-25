Разводы Пелагеи, Гагариной и Лорак объяснили «проклятием» шоу «Голос» 

Москва, 25 мая. Поклонники популярных певиц Пелагеи, Полины Гагариной и Ани Лорак связали их неудачи в личной жизни с «проклятием» вокального шоу «Голос».

Фанаты с сожалением констатировали, что ни миллионы слушателей, ни многочисленные концерты, ни записи альбомов не спасли наставниц проекта от несчастливого брака.

Например, Пелагея стала, по сути, первооткрывательницей шоу: артистка заняла почетное место в жюри конкурса еще в далеком 2012 году. Певица, уже пережившая развод с режиссером Дмитрием Ефимовичем, познакомилась с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным и влюбилась.

«На тот момент спортсмен был «занят» – его возлюбленная была беременна. Даже этот факт не помешал свадьбе певицы и спортсмена», — пишет «Дни.ру».

Однако и этот брак продлился недолго, несмотря на все старания Пелагеи. Телегин объявил о расставании в 2019 году.

Неудачей окончились и отношения исполнительницы Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они прожили вместе 13 лет, в браке родилась дочь София. Причиной расставания называли измену мужа, которая стала достоянием СМИ. Пара до сих пор делит совместно нажитое имущество.

Совсем недавно появились слухи о расставании Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара прожила в браке шесть лет и пока не подала заявление о разводе. Представитель исполнительницы заверил фанатов, что Гагарина все объяснит поклонникам, если захочет.

Тем временем в Сети появились предположения о том, что одновременные разводы Гагариной и артиста Эмина Агаларова могут быть вызваны их тайными отношениями.