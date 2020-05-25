Клинцевич поставил точку в споре с Японией о Курильских островах

Россия не вернет Курильские острова. Япония должна подписать мирный договор и, уже исходя из него, выстраивать новые отношения с Москвой. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич.

Вопрос Курил

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обозначил Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио необходимо признать итоги Второй мировой войны, пишет китайское издание Sohu.

Фактически Япония оказывается в непростой ситуации, так как выдвинутое Лавровым условие является очень жестким. Несмотря на это, в случае его принятия существует перспектива заключения между странами мирного договора.

«Мы не вернем»

Как отметил Франц Клинцевич, итоги Второй мировой войны остаются незыблемыми, они подписаны странами-победителями. Никто не имеет право их оспаривать.

«Позиция Японии контрпродуктивна с точки зрения истории. И ее участие вместе с гитлеровской Германией во Второй мировой войне и капитуляция дают основания к этой теме вообще не возвращаться. Во Второй мировой войне погибло огромное количество людей. Все, что связано с этой войной, давно уже определенно и расставлено по местам. И все, что коллективный Запад делает для того, чтобы повлиять на этот процесс и пересмотреть его, не выдерживает никакой критики», — пояснил Франц Клинцевич.

По словам сенатора, Японии пересмотр Второй мировой войны выгоден. Она продолжает следовать этим курсом. Внутриполитическая обстановка такова, что все японские лидеры перед выборами в стране заявляют о цели вернуть острова.

«Мы эти земли не вернем. Япония должна подписать мирный договор, а уже потом на уровне взаимного доверия обсуждать вопрос по Курильским островам. Тем более, что там много нюансов. И, прежде всего, они связаны с функционированием Тихоокеанского флота <...> Мы должны учитывать, что на этих островах могут появиться не только японские, но и американские военные базы. Это приведет к проблемам для России. Мы этого допустить не можем», — добавил Франц Клинцевич.

Собеседник ФАН обратил внимание, что политическое руководство России стремится подписать мирный договор с Японией. Это позволит Москве и Токио совершенствовать отношения, переводить их на новый уровень.

Кроме того, Клинцевич напомнил об обещании НАТО не продвигаться на Восток. Все просьбы Советского Союза, а затем и России, были проигнорированы. Россия должна быть готова к любым непредвиденным действиям со стороны Запада.

«Мы не должны допустить ослабление России, особенно в сфере обороны и безопасности», — заключил Франц Клинцевич.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что последние действия Токио по поводу Курил противоречат сохранению благоприятной атмосферы. Речь идет о включении Японией островов в «Синюю книгу».