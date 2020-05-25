Убитая горем Светлана Моргунова впервые рассказала о разговоре с сыном перед его смертью

Москва, 25 мая. Легендарный диктор советского телевидения Светлана Моргунова раскрыла подробности дня, когда потеряла своего единственного сына. Она рассказала, что говорила с Максимом всего за несколько часов до смерти.

«Мой родной, любимый сын. Я еще с ним в три часа дня разговаривала, а вскоре его не стало. Ой, я не могу, не могу. Я очень плохо себя чувствую», — рассказала убитая горем женщина.

По ее словам, Моргунов заразился инфекцией от своего руководителя Игоря, «на одной машине ехали».

Диктор отметила, что сын не занимался самолечением, как сообщали многие СМИ. Заметив симптомы вируса, он изолировался от жены и дочери в московской квартире, отправив их на дачу, и обратился за медицинской помощью. Моргунов боролся с болезнью в течение десяти дней, выполняя все рекомендации врачей.

У него было поражено 28% легких и высокая температура, которая постепенно опустилась до нормы. Мужчина был уверен, что выздоравливает. Никто не ожидал, что в итоге наследник знаменитости «сгорит» от болезни.

Похороны Максима Моргунова прошли в пятницу, 22 мая, напоминает Kp.ru. Мужчина не дожил нескольких дней до своего 53-летия — его день рождения 29 мая.

Во время траурной церемонии 80-летнюю Моргунову поддерживали друзья мужчины. После смерти сына ей очень сложно, она уверена, что теперь в жизни нет смысла. Коллега диктора Ангелина Вовк призналась, что беспокоится о том, сможет ли женщина пережить тяжелую утрату, поскольку сын был единственной поддержкой знаменитой матери, всегда заботился о ней.