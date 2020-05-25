Live: Концерт группы «Петя и волки»

«Петя и Волки» начали свое существование больше десяти лет назад. Жанр, в котором выступает группа, можно определить, как рок, блюз и бит.

Сначала вся история начиналась, как студийный проект, музыкантам хотелось реализовать творческий материал, но выпустив первый альбом «Хрип души», остановиться уже было сложно, и группа пошла на сцену. Как и многие музыкальные проекты сегодня, живет коллектив на неудержимом желании играть и энтузиазме музыкантов. Готовится к выходу второй альбом. Группа постоянно экспериментирует, и новая пластинка будет уже совсем иной, чем первая, музыканты повзрослели и многое переосмыслили. На в пресс-центре медиагруппы Патриот группа представляет акустический, камерный вариант программы: попытку прозвучать по-новому, уйти от стандартов электрического звучания.