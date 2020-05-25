Кардиолог назвал три симптома приближающего сердечного приступа

Москва, 25 мая. Доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома, по которым можно распознать приближающийся сердечный приступ. Речь идет о сдавленности в грудной клетке и болях в некоторых частях тела, пишет немецкое издание Focus.

По словам врача, необходимо срочно вызвать бригаду скорой помощи, если ощущается сдавленность в грудной клетке. Также сигналами приближающегося сердечного приступа являются боль, которая распространяется на шею и левую руку, и сильная боль в животе, которая может появляться в некоторых случаях, пишет «Вечерняя Москва».

Ландмессер подчеркнул, что особенно стоит насторожиться, если к этим симптомам прибавляется одышка и тревожность. Он добавил, что шансы пережить приступ резко возрастают, если своевременно распознать состояние.

Также эксперт отметил, что при такой симптоматике человек может принять аспирин, указал «ФедералПресс».

Доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов ранее рассказал, как можно распознать сердечный приступ за месяц до его начала. По словам специалиста, в некоторых случаях сердечный приступ может развиваться около месяца, и если прислушиваться к своему организму, то есть шанс вовремя распознать опасное состояние.