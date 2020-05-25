Дочь Долиной показала архивный снимок певицы без косметики

Москва, 25 мая. Дочь народной артистки РФ Ларисы Долиной Ангелина Миончинская поделилась с подписчиками архивным снимком, на котором певица запечатлена с внучкой Александрой.

Сама Долина не ведет аккаунт в Instagram, зато ее фотографии можно увидеть на странице дочери. На этот раз Миончинская показала два снимка, сделанные с разницей почти в десять лет.

На одном из них внучка исполнительницы совсем маленькая, а Долина запечатлена без привычного макияжа и укладки. На другом заметно, как обе изменились с годами.

«Необходимо отметить, что Саша очень быстро выросла, а мама у меня просто королева», — прокомментировала Миончинская.

Подписчики по достоинству оценили изменения во внешности Долиной и осыпали ее комплиментами.

«Очень сильно люблю и горжусь своим кумиром», — призналась anast.petrich.

Ранее певец Александр Богданович вызвал настоящий ажиотаж в Сети, когда опубликовал архивное фото с народной артисткой РФ Ириной Аллегровой, на котором она предстала без парика и яркого макияжа. Поклонники, увидев любимую исполнительницу без лишних прикрас, решили, что для своих 68 лет она выглядит более чем достойно. А затем приятель Аллегровой рассказал шокирующую историю, почему Аллегровой пришлось носить парики.