Муж Полины Гагариной стихами о крысах рассказал о расставании с певицей

Москва, 25 мая. Муж певицы Полины Гагариной — фотограф Дмитрий Исхаков — поделился стихотворением собственного сочинения после появления в Сети комментариев недоброжелателей о предстоящем разводе пары.

Ранее средства массовой информации сообщили, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков разводятся. В социальных сетях певица, как и обычно, делится яркими снимками, а вот фотограф, по мнению подписчиков, оставил «странное послание».

Исхаков написал стихотворение о крысах, бегущих на запах крови. По мнению пользователей, мужчина намекает на злопыхателей, от которых устал.

«Стая крыс идет на запах, близость жертвы их пьянит. Ничего, что кровь на лапах. Слабый должен быть убит… И в кровавом танце этом, крики, смех да вой зверей. И нет на свете силы той, чтобы сделать из крыс людей», — написал Дмитрий.

При этом друзья и поклонники Исхакова поддержали его в комментариях. Они призвали его не обращать внимания на недоброжелателей и тем более на критику. Телеведущая Эвелина Хромченко пообещала после окончания карантина организовать Дмитрию съемку.

Ранее участница программы «Голос. Дети» Ангелина Дерябина обвинила свою наставницу Полину Гагарину в несправедливости, когда та выбрала другую девочку для дальнейшего участия в шоу.

Согласно правилам, три претендентки вместе должны исполнить песню, после чего наставник выберет кого-то одного. Ангелина Дерябина, Агния Андреева и Таисия Скоморохова спели песню Dance Monkey, после чего Гагарина остановила свой выбор на Таисии. Решение Гагариной довело Ангелину до слез — девочка расплакалась прямо на сцене. Дмитрию Нагиеву пришлось быстро уводить ее за кулисы, чтобы избежать конфуза.