Фарион назвала пять продуктов, превращающих украинских детей в «кацапов»

Киев, 25 мая. Творожок «Агуша», каша «Малыш» и печенье «Ладошки» опасны для украинских детей, считает известная своими русофобскими настроениями экс-депутат Рады, член националистической партии «Свобода» Ирина Фарион.

Об этом она заявила в новом видео «Как стать кацапом с пеленок» на своем YouTube-канале. Начала филолог с уменьшительно-ласкательных форм имен детей. По ее мнению, те те украинцы, которые используют ласковые сокращения имен в неукраинской форме, совершают грубую ошибку и демонстрируют свою солидарность с языком чужака.

«В частности – того чужака-московита, который вас убивает. И будет убивать, если вы не поставите на защиту себя языковую крепость», — предупредила Фарион.

Защитница чистоты украинского языка добавила, что ее дочь воспитывает двух маленьких детей и столкнулась с этой проблемой лично. «Проблема» заключалась в том, что она наткнулась в магазинах на детские товары с названиями «Машенька» и «Дашенька», «Сырочек».

«А на нашем языке это «Дарынка» и «Маричка», а Дашеньки и Машеньки – я уже очень давно их посылала в Рашу, и посылаю сейчас», — подчеркнула Фарион.

Она с удовольствием добавила, что ряды таких русофобов как она множатся, в частности, их пополнила ее дочь, которая «не хочет, чтобы множились Даши, Маши, Саши и Наташи и чтобы ее сына кто--то называл чуть ли не матом «Дима, ты мне необходима», вместо «Дмытрык».

По мнению филолога то, что в украинских магазинах продают продукты питания с российскими названиями, что якобы способствует «российской агрессии». В связи с этим ее дочь предложила пять способов «как стать пеленочным кацапом».

«Первое – ешь кашу «Малыш», это заложит тебе основы кацапского мировоззрения, вместо «Малятка», «Малюка», «Малюсыка». Второе – пей йогурт «Агуша» вместо «Агусыка», «Агусенятка». Хрусти печеньем «Ладошки», господи, что за грубое слово, вместо «Долоньки». После всего этого, чтобы стать кацапом, можно поесть «Моментальную овсянушку», вместо «Мыттевой вивсяноньки», — перечислила Фарион.

Наконец, пятый пункт «заключительного превращения в кацапа» — выпить кофе «Петровская Слобода».

«Это тот Петр Первый, что распинал Украину, а вторая доконала вдову-сиротку», — добавила она.

По мнению филолога, те «идиотов, которые выпускают этот напиток с таким диким, варварским, кацапским названием, надо брать за голову и бить об историческую правду». А правда эта, по ее словам, заключается в том, что Петр Первый был «мучителем для Украины и объявил анафему самостийнику гетману Мазепе».

Напомним, Мазепа хотел отторгнуть Украину от России, вступил в тайные переговоры с Карлом XII и польским королем Станиславом Лещинским. Лещинскому он обещал Киев, Чернигов и Смоленск, а для себя хотел получить титул князя и права на Витебск и Полоцк. В октябре 1708 года Мазепа открыто присоединился к противнику России в Северной войне Карлу XII. Петр I ликвидировал ставку Мазепы, лишил его всех титулов и избрал нового гетмана, а 12 ноября 1708 года митрополит Киевский объявил Мазепе церковную анафему.