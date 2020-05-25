В Ливии впервые замечена турецкая бронемашина Tulpar IFV, используемая боевиками ПНС

Триполи, 25 мая. Террористы так называемого Правительства национального согласия используют бронемашины Tulpar IFV, которые ранее не были замечены в зоне боевых действий в Ливии. Пользователь Twitter выложил видео, на котором запечатлены эти боевые машины пехоты.

I think this is the 1st appearance of the Turkish (Tulpar IFV) in the southern Tripoli’s frontlines. pic.twitter.com/yneAfWI4f7 — Libyan citizen- ﮼مواطن،ليبي (@Libyancitizen6) May 24, 2020

Отмечается, что Анкара продолжает вмешиваться в ливийский кризис, направляя боевикам ПНС оружие и военную технику. Бронемашины Tulpar IFV турецкого производства были впервые замечены в Ливии. Джихадисты начали их использовать в боестолкновениях против Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Ранее генерал-майор Ахмад Мисмари сообщил, что ЛНА проводит передислокацию сил, восстанавливая полный суверенитет в ряде регионов страны. По его словам, армия Хафтара уничтожила 13 беспилотников боевиков, используемые для обстрелов жилых кварталов и позиций ЛНА. В скором времени в Ливию из Турции прибудет новая партия сирийских наемников. Ожидается прибытие порядка 3400 джихадистов, прошедших обучение в специализированных лагерях. Федеральное агентство новостей ранее в деталях рассказало, как Анкара перебрасывает в североафриканскую страну завербованных радикалов из «Сирийской национальной армии» (СНА). Аналогичным образом в Ливию в обход эмбарго ООН доставляется оружие. Жители Триполи ранее рассказывали, что боевики ПНС испытали 120-мм миномет Aselsan Alkar турецкого производства в жилых районах.