Соловьев объяснил, почему не желает давать интервью «продажному» Гордону

Москва, 25 мая. Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему не будет давать интервью украинскому коллеге Дмитрию Гордону. По его мнению, такая беседа неуместна.

«Вы себе представляете, Великая Отечественная война, 1943 год или 1944 год, и звонит нацистский пропагандист, работающий в тесном содружестве со всеми спецслужбами нацистской Германии, и пытается взять интервью, вы о чем? Чтобы я давал интервью Юлиусу Штрейхеру (идеолог, расизма, главный редактор антисемитской газеты «Штурмовик». — Прим. ФАН)? Да никогда!» — сказал он в комментарии «Ридусу».

Гордон говорил, что с радостью побеседовал бы с Соловьевым по скайпу, но, по мнению российского журналиста, такой формат неприемлем. Соловьев считает, что даже интернет-площадка не является достаточно открытой для диалога.

«Это мерзавец, продажная сволочь, агент нацистских украинских спецслужб. Какая открытая площадка? Для него открытая площадка — это Нюрнбергский трибунал. Его там должны судить, его и его хозяев. Они бандеровцев делают своими героями», — напомнил российский журналист .

Соловьев признался, что не знает, о чем говорить с украинским коллегой, и резюмировал, что никакого диалога быть не может.

Недавно первое интервью Гордону дала экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская, напоминает «Царьград». Эксклюзивная беседа вызвала гнев со стороны украинских националистов: они раскритиковали журналиста, предоставившего собеседнице возможность высказаться.

После претензий в свой адрес Гордон повел себя непрофессионально. Он назвал интервью «документацией российской агрессии» и его вкладом в будущий судебный процесс в Гааге, а собеседницу — «символом предательства».