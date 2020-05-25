В Африке скоро может выпасть снег

Претория, 25 мая. Есть вероятность, что сегодня 25 мая в ЮАР и Лесото начнет выпадать снег, как сообщает Южноафриканская метеорологическая служба (SAWS).

По данным SAWS, снегопад в Западно-Капской и Северно-Капской провинциях. Во вторник 26 мая холода придут в восточные регионы ЮАР, а именно в Восточно-Капскую провинцию, Фри-Стейт и Квазулу-Натал. Похолодание не обойдет стороной и Лесото.

Метеорологическая служба ЮАР призывает граждан соблюдать правила безопасности:

«SAWS, тем не менее, настоятельно призывает общественность воздержаться от поездок на снежные объекты в условиях глобального кризиса здравоохранения и нынешних ограничений на передвижение».

Так называемый снежный сезон в ЮАР и Лесото начался в конце апреля текущего года. Южноафриканское сообщество Strom Report SA опубликовало на своей странице в социальной сети Facebook фотографии выпавшего снега в горнолыжном курорте Afriski Mountain Resort в Лесото. В комментариях пользователи восхищаются природой и скучают по тем временам, когда катание на лыжах было более доступным.