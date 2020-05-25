В Китае восхитились десятью загадочными местами России

Пекин, 25 мая. Россия поражает своими бескрайними просторами, великолепными пейзажами и загадочными местами, с восхищением отметил автор материала о туризме на китайском портале Sohu.

Он решил рассказать читателям не только о красивых озерах, полях и лесах в России, но и о десяти таинственных местах, которые просто не могут не заворожить туристов.

Автор публикации особенно выделил Саамские лабиринты в Карелии, Китовую аллею на острове Итыгран, Кашкулакскую пещеру в Хакасии, более известную как «Пещеру Черного дьявола», а также Телецкое озеро на Алтае.

Отмечены также одни из самых больших болот в мире — Васюганские, которые находятся в Западной Сибири. Их территорию прозвали «русской Амазонкой». Кроме того, внимание автора привлекла гора Холатчахль на Урале, также известная как «гора мертвецов», где в 1959 году погибла группа Дятлова, пишет «Утро.ру».

Упомянуты в списке Плещеево озеро в Переславле-Залесском и озеро Светлояр в Нижегородской области. В последнем, по легендам, находилась «русская Атлантида» — Китеж-град. Завершают топ древний город Аркаим в Челябинской области и Патриаршие пруды в Москве, где начинается действие романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», передает «Царьград».

Отметим, что подобный список составляло в 2018 году аналитическое агентство «Турстат». Тогда специалисты советовали посетить мыс Фиолент под Севастополем, горный монастырь Качи-Кальон под Бахчисараем и остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области.

Кроме того, был составлен рейтинг наиболее популярных у туристов «космических» мест России. Самыми известными оказались Музей космонавтики и павильон «Космос» на ВДНХ в Москве, Центр подготовки космонавтов в Звездном городке, музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая», а также Музей истории космонавтики имени Константина Циолковского в Калуге.