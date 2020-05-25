Учительница в Астрахани получила условный срок за секс с девятиклассником

Астрахань, 25 мая. Жительницу Астрахани приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно за сексуальные отношения со школьником, сообщили в СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, учительница школы №32 в течение четырех месяцев развращала подростка. Она стала фигуранткой уголовного дела о половом сношении с лицом, которому не исполнилось 16 лет.

Кировский районный суд Астрахани запретил женщине в течение пяти лет работать учителем. Ее осудили на условный срок, передает телеканал «360».

Ранее СМИ сообщили, что астраханская учительница занималась сексом с девятиклассником. Видео, на котором были зафиксированы отношения педагога и ученика, стало достоянием общественности.

Аналогичный инцидент произошел в одной из омских школ, где уборщица пригласила в гости двух школьников и занялась с ними сексом.

Еще один скандальный случай произошел в Приморском крае, где учитель русского языка объясняла правила, используя нецензурную лексику. Такой подход к образованию вызвал возмущение родителей.