Группа «Петя и волки» сыграет в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 25 мая, в 17.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» покажут онлайн-концерт группы «Петя и Волки».

Музыканты на сцене уже больше десяти лет. Жанр, в котором выступает группа, можно определить как рок, блюз и бит.

Их история начиналась как студийный проект, музыкантам хотелось реализовать творческий материал, но выпустив первый альбом «Хрип души», остановиться уже было сложно. После группа вышла на большую сцену.

Как и многие музыкальные проекты, живет коллектив на неудержимом желании играть и энтузиазме музыкантов. Сейчас готовится к выходу второй альбом. Группа постоянно экспериментирует и новая пластинка будет уже на такой, как первая.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» музыканты представят акустический камерный вариант программы. Это попытка прозвучать по-новому, уйти от стандартов электронного звучания.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн трансляции — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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