Кудрин выделил четыре основные цели развития России после пандемии

Москва, 25 мая. Пандемия коронавируса внесла коррективы в исполнение объявленных президентом России Владимиром Путиным нацпроектов и достижение национальных целей, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По его словам, теперь эти приоритеты надо пересмотреть, и сосредоточиться на четырех самых важных из них. Кудрин добавил, что пандемия выявила четыре «безусловные стратегические цели».

«Первое — мы хотим быть здоровыми и жить долго, второе — мы хотим не быть бедными и чтобы наши доходы росли. Третье — нам нужна растущая инновационная, в том числе цифровая, экономика. И четвертое — нам нужны адекватные вызовам времени государственное правление и институты​​», — подчеркнул политик.

Как пишет «Коммерсант», по мнению Кудрина, остальные цели также важны, но производны от выделенных им. Кудрин призвал сфокусироваться на достижении главных целей и не тратить «нерезиновые» государственные ресурсы.

«Остальные поставленные задачи должны синхронизироваться с нынешним контекстом и быть соответственно пролонгированы, отодвинуты на 2026, 2028 или даже 2030 год», — считает Кудрин.

Кудрин считает, что несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, производство нефти в России не снизится. Однако возможны изменения в доходах от ее экспорта в другие страны в сравнении с показателями последних 20 лет. Как поясняет Кудрин, для всей экономической политики пандемия станет важнейшим вызовом, если иные сектора экономики не начнут развиваться активнее. По его мнению, ренту теперь будут давать новые технологические и инновационные решения. Однако это случится только в том случае, если «мы будем опережать других», пояснил глава Счетной палаты.